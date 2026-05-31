Remate de cabeza de Vázquez impulsa a México 1-0 ante Australia

Los jugadores de México celebran tras un gol de Johan Vásquez (segundo desde la izquierda) durante la primera mitad de un partido de fútbol amistoso internacional contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (Foto AP/Kyusung Gong)

Los jugadores de México celebran tras un gol de Johan Vásquez (segundo desde la izquierda) durante la primera mitad de un partido de fútbol amistoso internacional contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (Foto AP/Kyusung Gong)

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — El defensor Johan Vázquez anotó un gol en el primer tiempo y México venció a Australia 1-0 la noche del sábado en un partido de preparación para la Copa del Mundo.

En un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega, Vázquez conectó un cabezazo que entró junto al poste derecho del arquero Mathew Ryan en el minuto 27.

México amplió a siete partidos su racha invicta este año y no pierde desde el 18 de noviembre, cuando cayó 2-1 ante Paraguay en un amistoso en San Antonio.

México abrirá su participación en la Copa del Mundo el 11 de junio contra Sudáfrica en el estadio Azteca, en Ciudad de México. El 18 enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la primera ronda ante Chequia el 24.

Los mexicanos tendrán un último partido de preparación la noche del próximo jueves en Toluca contra Serbia.

Australia abrirá el torneo contra Turquía el 13 de junio en Vancouver, Columbia Británica; luego jugará contra Estados Unidos en Seattle el 19 y concluirá la fase de grupos ante Paraguay el 25, en Santa Clara, California.

El último amistoso de los australianos será el 6 de junio, cuando enfrenten a Suiza en el Snapdragon Stadium de San Diego.