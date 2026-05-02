Evalúa Trump nueva propuesta iraní para poner fin a conflicto a la guerra

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra.
“Les informaré al respecto más tarde”, dijo antes de abordar el Air Force One. “Ahora me van a dar la redacción exacta”.
Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, presuntamente cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, dijeron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Pakistán ha acogido negociaciones previas entre Irán y Estados Unidos.
Poco después de hablar con los reporteros, Trump se mostró escéptico sobre el plan iraní en una publicación en redes sociales. Escribió: “no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.
Trump rechazó una propuesta iraní previa esta semana. Sin embargo, las conversaciones han continuado, y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.