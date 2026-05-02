Evalúa Trump nueva propuesta iraní para poner fin a conflicto a la guerra

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, con destino a Miami. (AP Foto/Matt Rourke)

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el sÃ¡bado 2 de mayo de 2026, con destino a Miami. (AP Foto/Matt Rourke)

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra.

“Les informaré al respecto más tarde”, dijo antes de abordar el Air Force One. “Ahora me van a dar la redacción exacta”.

Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, presuntamente cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, dijeron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Pakistán ha acogido negociaciones previas entre Irán y Estados Unidos.

Poco después de hablar con los reporteros, Trump se mostró escéptico sobre el plan iraní en una publicación en redes sociales. Escribió: “no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”.

Trump rechazó una propuesta iraní previa esta semana. Sin embargo, las conversaciones han continuado, y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.