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Impulsa Ayuntamiento fortalecimiento empresarial

Con sesión de plan "Hecho en Nuevo Laredo"

Los participantes adquirieron herramientas para analizar la estructura interna de sus empresas, optimizar procesos, prevenir riesgos y fortalecer la toma de decisiones. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo económico local, el Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva sesión del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, con el tema “Fortalece tu Negocio Desde Adentro”, dirigida a emprendedores y empresarios de la ciudad.

La capacitación fue impartida por Agustín Simón Duarte Babiak, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Nuevo Laredo, quien abordó la importancia de consolidar las bases internas de los negocios como eje para su crecimiento sostenible.

Durante la sesión, las y los participantes adquirieron herramientas para analizar la estructura interna de sus empresas, optimizar procesos, prevenir riesgos y fortalecer la toma de decisiones, con el objetivo de construir negocios más sólidos, organizados y competitivos.

Esta iniciativa es resultado del trabajo coordinado entre la CANACO Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, reafirmando el compromiso de la administración por impulsar el crecimiento del sector empresarial y fomentar el emprendimiento en la ciudad.

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