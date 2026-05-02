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Envuelven llamas tráiler en carretera NLD–MTY y provocan cierre parcial

Autoridades desplegaron operativo vial y bomberos sofocaron incendio mientras realizaban labores de enfriamiento en la zona

Las labores para sofocar el fuego estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La mañana de este sábado se registró el incendio de un tráiler en el kilómetro 186 de la Carretera Federal 85, en el tramo Nuevo Laredo–Monterrey, lo que derivó en el cierre parcial de la circulación en dirección de sur a norte.

El incidente fue detectado durante recorridos de seguridad en la zona, donde se localizó la unidad de carga envuelta en llamas y obstruyendo uno de los carriles. De acuerdo con los reportes disponibles, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes se encargaron de implementar un operativo de abanderamiento y control de tráfico para reducir riesgos a los automovilistas que transitaban por la vía.

Las labores para sofocar el fuego estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, quienes realizaron maniobras hasta lograr la extinción total del incendio en la unidad siniestrada.

Debido a la posición del tráiler y a los trabajos de emergencia, uno de los carriles permaneció cerrado, generando afectaciones parciales a la circulación vehicular en esta importante vía de conexión entre Tamaulipas y Nuevo León.

Las autoridades mantuvieron presencia en el sitio mientras se desarrollaban las labores de enfriamiento y retiro de la unidad, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad en la carretera.

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