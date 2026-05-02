Inicia Municipio dispersión de ‘Beca Juntos por la Educación Especial’

La alcaldesa destacó que este avance representa el cumplimiento de un compromiso público enfocado en reducir brechas y generar igualdad de oportunidades. [Agencias]

La alcaldesa destacó que este avance representa el cumplimiento de un compromiso público enfocado en reducir brechas y generar igualdad de oportunidades. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas anunció el inicio de la dispersión de recursos del programa “Beca Juntos por la Educación Especial”, consolidando una de las acciones prioritarias de su administración en materia de inclusión y fortalecimiento educativo.

En esta primera etapa, el Gobierno Municipal comenzó con el depósito inicial de 2 mil pesos por estudiante beneficiario, como parte de un esquema que busca garantizar la permanencia escolar y apoyar directamente a las familias de niñas, niños y jóvenes en condición de educación especial.

“Esta administración tiene el corazón puesto en transformar vidas, en construir puentes de empatía y en garantizar que cada joven alcance su máximo potencial”, afirmó la alcaldesa, al subrayar que la educación incluyente no es solo una política pública, sino una convicción de gobierno que define el rumbo social de Nuevo Laredo.

Destacó que este avance representa el cumplimiento de un compromiso público enfocado en reducir brechas y generar igualdad de oportunidades.

De acuerdo con los datos oficiales, 411 estudiantes fueron seleccionados tras un proceso de revisión para asegurar equidad, cada uno recibiendo un apoyo total de 6 mil pesos distribuidos en tres pagos: uno ya en curso y dos adicionales programados para la primera quincena de mayo y junio.

El Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, se ha caracterizado por impulsar la educación a través de diferentes tipos de becas como la enfocada a la excelencia universitaria, la titulación universitaria y la de educación especial, así como la deportiva y la cultural.

Con este programa, el Gobierno Municipal refuerza su enfoque político de priorizar la educación como eje de transformación social, apostando por una ciudad más solidaria, incluyente y con mayores oportunidades para todos.