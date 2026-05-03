Empata Napoli y deja al Inter a un paso del título en Serie A

Como se mantiene en zona europea, mientras Juventus aún puede asegurar último boleto a Champions

Scott McTominay del Napoli pelea por el balÃ³n con Lucas Da Cunha en el encuentro de la Serie A el sÃ¡bado 2 de mayo del 2026. (Antonio Saiai/LaPresse via AP)

Scott McTominay del Napoli pelea por el balÃ³n con Lucas Da Cunha en el encuentro de la Serie A el sÃ¡bado 2 de mayo del 2026. (Antonio Saiai/LaPresse via AP)

ROMA.- El campeón defensor Napoli empató el sábado 0-0 en la cancha del Como, que pelea por un puesto en la Liga de Campeones, un resultado que podría ayudar al Inter de Milán a asegurar el título de la Serie A.

El Napoli estuvo cerca de marcar en dos ocasiones al final del partido: primero, con un remate de Scott McTominay que se fue desviado y luego Matteo Politano estrelló un disparo en el poste.

El Napoli, segundo en la tabla, quedó a nueve puntos del Inter, que recibe al Parma el domingo.

Tras este fin de semana, solo quedarán tres jornadas.

El Como, que es quinto, quedó a dos puntos de la Juventus, cuarta, que recibe al Hellas Verona el domingo.

Los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la Liga de Campeones.

Además, el Atalanta y el Genoa empataron 0-0 y el Udinese venció 2-0 al Torino con goles de Kingsley Ehizibue y Thomas Kristensen.

Más tarde, el Atalanta recibía al Genoa.