Denuncian ante la FGR a elementos de la SSPC por allanamiento, robo y detención arbitraria

La mujer refirió que su esposo, Pedro Ruiz Candela, fue detenido y trasladado sin que se le informaran los motivos. #NuevoLaredo #Tamaulipas #DenunciaCiudadana #AbusoDeAutoridad #DerechosHumanos #Allanamiento #DetencionArbitraria #Justicia #SeguridadPublica #FGR #Mexico

Nuevo Laredo, Tam.— La Fiscalia General de la República integra una carpeta de investigación en contra de elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por allanamiento, robo, y detención arbitraria de un padre de familia.

Según la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000967/2026, la denunciante, Cristal Jaqueline Muñoz Elizondo, señaló que alrededor de las 07:00 horas del viernes, elementos de la SSPC —algunos uniformados y otros vestidos de civil— irrumpieron violentamente en su hogar, ubicado en la calle Privada Pames 13. Afirmó que no se identificaron ni exhibieron mandamiento judicial.

De acuerdo con su testimonio, durante el operativo, sus hijos incluidos menores de edad, fueron amagados con armas de fuego. Asimismo, denunció daños en el inmueble y el robo de 50 mil pesos en efectivo, otros 20 mil pesos de una bolsa personal, una cadena de oro de 126 gramos, cinco teléfonos celulares, cuatro anillos de oro, así como equipos de videovigilancia, incluyendo cámaras, monitores y memorias de almacenamiento.

La mujer refirió que su esposo, Pedro Ruiz Candela, fue detenido y trasladado sin que se le informaran los motivos. También aseguró que los agentes permanecieron varias horas en el domicilio y señaló que uno de los elementos tenia la leyenda “Seguridad” en su chaleco antibalas. Esa palabra es la usada para identificar a los elementos de la SSPC federal, de acuerdo al logotipo oficial.

Abogados penalistas consultados señalan que los hechos se encuadran en delitos como allanamiento de morada y robo, además de violaciones a derechos constitucionales relacionados con la legalidad de la detención. La investigación continúa en por parte de la FGR.

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