Se incendia camión cargado con asfalto en la Carretera Nacional

Bomberos controlaron el fuego sin personas lesionadas; el siniestro dejó únicamente daños materiales en la pesada unidad

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen del siniestro. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen del siniestro. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un camión de volteo cargado con asfalto se incendió sobre la autopista de la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 146, donde cuerpos de emergencia atendieron el siniestro y lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de la corporación Bomberos de Rescate, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte del incendio de la pesada unidad.

A su llegada, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara, debido a la naturaleza de la carga que transportaba el vehículo.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio, por lo que únicamente se registraron daños materiales de consideración en el camión de volteo.

Durante las labores de atención de la emergencia, los cuerpos de auxilio trabajaron para controlar la situación y reducir los riesgos para los automovilistas que transitaban por ese tramo de la autopista.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar el origen del siniestro.

Una vez extinguido el fuego y concluidas las maniobras de seguridad, la circulación en la zona continuó bajo la supervisión de las autoridades mientras se realizaban las acciones para el retiro de la unidad afectada.