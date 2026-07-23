Abre Oficina Fiscal aún en periodo vacacional

La dependencia brinda atención de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo mantiene la atención al público durante el actual periodo vacacional mediante guardias, informó su titular, Roque Hernández Reyes, quien precisó que las vacaciones del personal son del 21 de julio al 3 de agosto, sin que se suspendan los servicios para los contribuyentes.

“La dependencia continuará brindando atención en su horario habitual de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar sus trámites sin contratiempos. Sin embargo, el horario vespertino de atención, de 3:00 a 8:00 de la noche, permanecerá suspendido durante el periodo vacacional debido a la falta de personal, reanudándose en una fecha que será anunciada posteriormente”, mencionó Hernández Reyes.

El funcionario destacó que los automovilistas que no salgan de vacaciones o tengan trámites pendientes podrán acudir con tranquilidad a la Oficina Fiscal, ya que las guardias garantizarán la continuidad de los servicios y la atención a los contribuyentes.

En cuanto a los trámites y costos, indicó que no se han registrado modificaciones y continúan vigentes los beneficios fiscales autorizados.

Recordó que hasta el 31 de julio permanece el descuento del 30 por ciento para contribuyentes cumplidos, además del 50 por ciento en un trámite para personas adultas mayores.

Por otro lado dijo, que los propietarios de vehículos modelo 2012 al 2017 pueden regularizar su situación con un pago de 5 mil 990 pesos, mientras que quienes poseen unidades modelo 2011 o anteriores podrán hacerlo por 3 mil 990 pesos.

Para acceder a estos beneficios es indispensable contar con una licencia de conducir vigente, promoción que permanecerá disponible durante todo el año.