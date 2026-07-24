Atienden Bomberos un cortocircuito en negocio de la colonia Juárez

Tras la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que no existían mayores peligros para las personas ni para los inmuebles cercanos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que no existían mayores peligros para las personas ni para los inmuebles cercanos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un cortocircuito registrado la tarde de este jueves en una negociación ubicada sobre la calle Venezuela número 3105, en la colonia Juárez, movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para descartar riesgos y controlar la situación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente se originó en la caja de fusibles del establecimiento, lo que generó la intervención del personal de emergencia para realizar una inspección preventiva y evitar que la falla eléctrica derivara en un incendio o provocara daños mayores.

Al arribar al lugar, los elementos de Protección Civil y Bomberos verificaron las condiciones de seguridad del inmueble y procedieron a interrumpir el suministro de energía eléctrica como medida preventiva, con el propósito de eliminar cualquier riesgo relacionado con la instalación afectada.

Tras la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que no existían mayores peligros para las personas ni para los inmuebles cercanos, por lo que la situación quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas.

Personal de la corporación recomendó que las instalaciones eléctricas sean revisadas periódicamente por técnicos especializados y que cualquier anomalía, como chispazos, olor a quemado o calentamiento excesivo en contactos o centros de carga, sea atendida de inmediato para prevenir incidentes.

Un oficial de Protección Civil exhortó a la población a no sobrecargar contactos eléctricos, sustituir cableado o equipos deteriorados y mantener en buen estado las cajas de fusibles y centros de carga. Asimismo, señaló que, ante cualquier indicio de una falla eléctrica, lo más seguro es cortar el suministro de energía y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia para evitar riesgos mayores.