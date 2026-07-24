Arde camioneta y queda destruida en la colonia Unidad Nacional

Bomberos sofocaron el incendio sin personas lesionadas; un presunto cortocircuito habría provocado el siniestro

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego consumió por completo la camioneta. [Carlos Figueroa/Líder Web]

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego consumió por completo la camioneta. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta Dodge Durango quedó completamente destruida tras incendiarse en la colonia Unidad Nacional, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos y generó alarma entre los habitantes del sector.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Birmania y Tamaulipas, donde vecinos reportaron al número de emergencias que un vehículo era consumido por intensas llamas, las cuales eran visibles desde varios puntos de la zona.

En respuesta al reporte, personal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar y comenzó las labores para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a viviendas o vehículos cercanos.

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego consumió por completo la camioneta, por lo que la unidad fue declarada pérdida total debido a los daños ocasionados por las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, la causa probable del incendio fue un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo, aunque las autoridades correspondientes realizarán las diligencias necesarias para confirmar el origen del siniestro.

Durante las maniobras de los bomberos no se reportaron personas lesionadas, y la situación fue controlada sin que se registraran mayores afectaciones en el sector.

Una vez extinguido el incendio y descartados riesgos adicionales, los elementos de emergencia concluyeron las labores en el sitio y la circulación en el área volvió gradualmente a la normalidad.