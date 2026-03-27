Bolivia remonta y elimina a Surinam

Robson Matheus, de Bolivia, festeja con los aficionados de su país tras la victoria en un duelo del repechaje intercontinental a la Copa del Mundo ante Surinam, el jueves 26 de marzo de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Fernando Llano)

Robson Matheus, de Bolivia, festeja con los aficionados de su país tras la victoria en un duelo del repechaje intercontinental a la Copa del Mundo ante Surinam, el jueves 26 de marzo de 2026, en Monterrey, México (AP Foto/Fernando Llano)

MONTERREY, México (AP) — Bolivia remontó la desventaja en siete minutos y superó el jueves 2-1 a Surinam para mantener vivas las ilusiones de avanzar a lo que sería el segundo mundial de su historia.

Liam van Gelderen puso adelante a la selección surinamesa en el amanecer del segundo tiempo en la ciudad norteña de Monterrey, pero Bolivia revirtió el resultado adverso con tantos de Moisés Paniagua a los 72 minutos y Miguel Terceros, de penal a los 79.

“Quiero destacar el carácter que tuvieron mis jugadores para nunca darse por vencidos”, manifestó el seleccionador Óscar Villegas. “Éste es un equipo que jamás da nada por perdido y que hoy supo cómo remontar”.

Bolivia enfrentará el martes a Irak, en busca de asegurar el pasaje mundialista que se sumaría al obtenido por la Verde para Estados Unidos 1994. El ganador se incorporará al Grupo I de la Copa del Mundo, para enfrentar a Francia, Noruega y Senegal.

La esperanza ha ido en aumento para una selección que terminó séptima entre las 10 participantes en la eliminatoria sudamericana,

En cambio, al dilapidar la ventaja, Surinam vio esfumarse la posibilidad de comparecer en lo que hubiera sido su primera Copa del Mundo.

Más tarde en Guadalajara, otra ciudad mexicana que será sede del Mundial, Nueva Caledonia se medía con Jamaica. El ganador chocará con República del Congo.

De esta llave saldrá el conjunto que completará el Grupo K de la Copa del Mundo, donde esperan ya Colombia, Portugal y Uzbekistán.