Es hoy el CTE; alumnos ya gozan de vacaciones

Nuevo Laredo, Tam.- Con base al calendario escolar 2025-2026, este viernes 27 de marzo se llevará a cabo la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) en las instituciones educativas de nivel básico, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández.

“Los maestros estarán trabajando en conjunto, como lo hacen siempre, buscando la resolución de problemas y compartiendo estrategias exitosas para avanzar hacia una escuela de calidad. Además, confiamos en que la comunidad y las autoridades seguirán apoyando en el cuidado de los planteles durante el periodo vacacional”, expresó César Bolaños.

Bolaños Hernández, destacó que durante esta jornada, los docentes trabajarán de manera colaborativa para analizar problemáticas escolares, fortalecer la gestión directiva y compartir estrategias exitosas que contribuyan a mejorar la calidad educativa en los planteles.

Asimismo, recordó que el jueves 26 de marzo fue el último día de clases para los alumnos, antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el cual se extenderá hasta el lunes 13 de abril, fecha en que regresarán a las aulas.

En lo que respecta a la seguridad de los planteles durante las vacaciones, indicó que ya existe coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para realizar rondines de vigilancia, además de exhortar a padres de familia y vecinos a cuidar las escuelas.