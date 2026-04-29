Impulsan autoridades municipales turismo de Nuevo Laredo en México

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo como un motor de crecimiento económico. [Agencias]

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo como un motor de crecimiento económico. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico de la ciudad en sus distintas vertientes, el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participa en el Tianguis Turístico de México 2026, que se lleva a cabo del 27 al 30 de abril en el complejo Expo Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero, dentro del stand del estado de Tamaulipas.

En esta edición especial que conmemora el 50 aniversario del evento, considerado el más importante del sector turístico en el país, la Dirección de Turismo de Nuevo Laredo promueve las acciones, proyectos y estrategias impulsadas por la actual administración municipal para posicionar a la ciudad como un destino competitivo y en crecimiento.

Durante este encuentro nacional, inaugurado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, se destacan segmentos clave como el turismo cinegético, cultural, deportivo y de negocios, los cuales contribuyen al fortalecimiento de la economía local y a la atracción de visitantes nacionales e internacionales.

Del mismo modo; como parte de la agenda de trabajo, se llevan a cabo reuniones con empresas promotoras del sector turístico tanto nacionales como internacionales, que han mostrado interés en Nuevo Laredo como un punto estratégico para la inversión y el desarrollo, gracias a su oferta gastronómica, infraestructura hotelera y espacios de recreación.

Estas acciones se realizan de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsando de manera conjunta la promoción de Tamaulipas y todo lo que ofrece esta frontera, fortaleciendo su presencia en el panorama turístico nacional e internacional.

Con su participación en este importante foro, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el turismo como un motor de crecimiento económico, generando nuevas oportunidades y consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad con gran potencial turístico.