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Vuelca camioneta tras aparatoso choque sobre Carretera a Piedras Negras

Accidente movilizó cuerpos de emergencia y dejó severos daños materiales en dos vehículos involucrados

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, según la información preliminar proporcionada por las autoridades. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso choque con volcadura se registró sobre la Carretera a Piedras Negras, metros después de la calle Propiedad Privada, en la colonia Voluntad y Trabajo Número 4, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados una camioneta Ford de color negro y un automóvil color gris. Tras el impacto, la camioneta terminó volcada a un costado de la carpeta asfáltica, con las llantas hacia arriba.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.

Elementos de tránsito y corporaciones de auxilio acudieron al sitio para brindar atención, asegurar el área y realizar las maniobras necesarias para retirar las unidades siniestradas.

Autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

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