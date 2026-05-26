Pierde conductora control de camioneta y termina volcada en camellón

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la evaluación correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la evaluación correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una volcadura se registró sobre el bulevar Municipio Libre, entre las avenidas Reforma y Diagonal Municipio Libre, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control de la unidad, dejando como saldo daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, la conductora, identificada como Génesis, de 28 años, circulaba de sur a norte a bordo de una camioneta Jeep Commander con placas del estado de Texas, cuando, por causas no precisadas, perdió el control del vehículo.

La unidad se desvió hacia la izquierda, subió al camellón central e impactó contra una palmera, para finalmente quedar volcada sobre uno de sus costados.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Por su parte, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos, efectuaron el peritaje correspondiente y coordinaron el traslado del vehículo al corralón para los procedimientos administrativos conducentes.