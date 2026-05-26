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Disfrutan cientos de niños y jóvenes del ‘Domingo Mundialista’

Organizado por IMJUVE

El objetivo de este tipo de actividades es generar espacios seguros y de convivencia para las juventudes. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran participación y un ambiente lleno de entusiasmo, cientos de niñas, niños y jóvenes se dieron cita este fin de semana en el “Domingo Mundialista”, evento organizado por el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), con el objetivo de fomentar la convivencia familiar, la recreación y el sano esparcimiento entre la juventud neolaredense.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades y dinámicas relacionadas con el fútbol, entre ellas intercambio de estampas, torneo de FIFA, torneo de dominadas, juegos de precisión e inflables futboleros, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para las familias y amantes del deporte.

“El objetivo de este tipo de actividades es generar espacios seguros y de convivencia para nuestras juventudes, donde puedan divertirse, convivir y fortalecer valores como el compañerismo y el trabajo en equipo. Nos da mucho gusto ver a tantas familias participando y disfrutando de un ambiente sano”, expresó el director del IMJUVE, Jesús Espinoza.

El “Domingo Mundialista” reunió a jóvenes de diferentes sectores de la ciudad, quienes participaron activamente en cada una de las dinámicas organizadas por el instituto, fortaleciendo el sentido de comunidad y promoviendo actividades positivas para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

A través de este tipo de eventos, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones enfocadas en el bienestar de las juventudes, promoviendo espacios de recreación, inclusión y convivencia social.

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