Entregan rotarios chalecos sensoriales a la primaria Arquímedes Caballero

Los 10 chalecos sensoriales serán utilizados dentro del aula sensorial con la que cuenta el plantel. [Iván Zertuche/Líder Web]

Los 10 chalecos sensoriales serán utilizados dentro del aula sensorial con la que cuenta el plantel. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero continúa fortaleciendo su compromiso con la educación inclusiva mediante un innovador proyecto de integración sensorial dirigido a estudiantes con diversas condiciones de desarrollo, discapacidad y necesidades educativas especiales.

“Actualmente, la institución atiende a alrededor de 30 alumnos integrados, algunos con diagnósticos confirmados y otros en proceso de valoración, entre ellos casos de autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), sordera profunda, discapacidad intelectual y problemas severos de aprendizaje”, explicó el director del plantel, Juan Manuel Arreaga Hernández.

Como parte de este esfuerzo, la escuela recibió la visita de integrantes del Club Rotario Nuevo Laredo Reforma, quienes realizaron la entrega de 10 chalecos sensoriales que serán utilizados dentro del aula sensorial con la que cuenta el plantel.

El directivo explicó que este espacio forma parte de un proyecto integral que contempla capacitación especializada para el personal, evaluación de los alumnos y atención diaria a quienes requieren fortalecer sus procesos de integración sensorial.

“Tenemos un aula sensorial donde se trabaja con niños que presentan dificultades para procesar estímulos, comprender instrucciones, organizar sus ideas o responder adecuadamente dentro del entorno escolar. Primero, se les evalúa y, si cumplen con el perfil, reciben atención especializada de manera programada”, señaló.

Arreaga Hernández destacó que los chalecos sensoriales ayudarán a los estudiantes a regular mejor los estímulos externos, favoreciendo la concentración, el aprendizaje y la interacción dentro del aula.

El director destacó que la escuela cuenta con el apoyo de dos maestras especializadas en inclusión educativa, quienes atienden a los alumnos de primero a tercero y de cuarto a sexto grado, respectivamente. Sin embargo, advirtió que la demanda de atención continúa creciendo.

Tan solo para el próximo ciclo escolar, el plantel tiene identificados al menos cuatro alumnos con autismo, un estudiante con TDAH y otros casos que aún están en proceso de diagnóstico. Ante esta realidad, Arreaga Hernández hizo un llamado a empresarios, autoridades y ciudadanos para sumarse al proyecto mediante donaciones de materiales e insumos que permitan fortalecer el aula sensorial y ampliar la atención a más estudiantes.

“Los niños merecen una atención adecuada, a veces no contamos con todos los recursos, pero los buscamos. Invitamos a quienes deseen apoyarnos de manera voluntaria y altruista a sumarse a este proyecto que beneficia directamente a nuestros alumnos”, expresó.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente a la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero o contactarse a través de la página oficial del plantel en Facebook para conocer las necesidades específicas del proyecto.