Encuentran sin vida a hombre de 93 años

Amigos acudieron a llevarle alimentos y realizaron el hallazgo; autoridades presumen una muerte por causas naturales

“El Capi”, fue encontrado sin vida en una habitación que rentaba en la parte trasera de un establecimiento ubicado sobre la calle Maclovio Herrera. [Cortesía/Google Maps]

“El Capi”, fue encontrado sin vida en una habitación que rentaba en la parte trasera de un establecimiento ubicado sobre la calle Maclovio Herrera. [Cortesía/Google Maps]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 93 años, conocido como “El Capi”, fue encontrado sin vida en una habitación que rentaba en la parte trasera de un establecimiento ubicado sobre la calle Maclovio Herrera, entre Guerrero y Juárez, en Nuevo Laredo.

El hallazgo ocurrió cuando algunos amigos acudieron al lugar para buscarlo y llevarle alimentos. Al encontrarlo inconsciente, uno de ellos se trasladó a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para solicitar apoyo.

Paramédicos acudieron al inmueble y, tras realizar una valoración, confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con la información proporcionada, todo apunta a que la muerte ocurrió por causas naturales.

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe de los hechos.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se realizaría la autopsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.