Movilizan varios incendios a cuerpos de emergencia en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Varios incendios registrados en distintos sectores de Nuevo Laredo movilizaron durante las últimas horas a elementos de Protección Civil y Bomberos, entre ellos dos siniestros ocurridos en viviendas de las colonias Voluntad y Trabajo número 1 y Nueva Era, además de reportes de fuego en áreas de zacatales.

En la colonia Voluntad y Trabajo número 1, un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en el número 1942 de Privada Río de Janeiro. El inmueble, propiedad de Gustavo, quedó reducido a pérdida total luego de que el fuego se extendiera rápidamente por las distintas habitaciones.

De acuerdo con vecinos y moradores, antes del siniestro se habían registrado variaciones y fallas constantes en el suministro de energía eléctrica. Un probable cortocircuito es señalado como la posible causa del incendio, aunque corresponderá a las autoridades determinar el origen del fuego. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

En otro hecho, una vivienda ubicada en el número 413 de la calle Carlos Riojas, en la colonia Nueva Era, resultó afectada por las llamas. La propiedad pertenece a Blanca y era ocupada en renta por Diana Elizabeth, quien no se encontraba en el domicilio al momento del incendio. La propietaria fue informada de lo ocurrido y posteriormente se movilizaron los cuerpos de emergencia.

Bomberos trabajaron para controlar ambos siniestros y evitar que el fuego alcanzara inmuebles cercanos. También se atendieron incendios de zacatales, que pueden propagarse con rapidez, especialmente durante condiciones de altas temperaturas y viento.

Ante este tipo de emergencias, se recomienda revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar contactos y extensiones, desconectar aparatos que no estén en uso y reportar de inmediato cualquier variación anormal del suministro eléctrico. En caso de incendio, es importante salir del inmueble, evitar regresar por pertenencias y solicitar apoyo al 9-1-1.