Fortalecen autoridades municipales a emprendedores locales

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar los negocios locales y fortalecer el dinamismo económico de Nuevo Laredo, continúa el acompañamiento a emprendedores que forman parte de la tercera generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, mediante acciones de capacitación y fortalecimiento empresarial.

A través de este programa, el Gobierno Municipal brinda herramientas y conocimientos que permiten a las y los emprendedores identificar áreas de oportunidad, mejorar sus procesos y fortalecer la operación de sus negocios, contribuyendo con ello a consolidar una economía local más activa y competitiva.

Estas acciones también han sido posibles gracias a la buena sinergia que mantiene el Gobierno Municipal con organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Nuevo Laredo, que se ha sumado de manera activa a esta iniciativa.

“Estamos trabajando de la mano con los organismos empresariales porque sabemos que cuando Gobierno e iniciativa privada hacemos equipo, los resultados se reflejan directamente en nuestros emprendedores y en la economía de la ciudad. Esta capacitación es una muestra de esa sinergia y de cómo estamos generando herramientas para que nuestros negocios locales puedan fortalecerse, crecer y seguir aportando al desarrollo económico de Nuevo Laredo”, señaló Ever Oceguera García, director de Comercio, Empleo y Pymes.

En esta ocasión, el presidente de CANACO Nuevo Laredo, Agustín Simón Duarte Babiak, impartió la capacitación “Fortalece tu Negocio desde Adentro”, en la que compartió conocimientos y estrategias orientadas a identificar oportunidades de mejora y fortalecer la operación de cada uno de los proyectos participantes.

El funcionario municipal destacó que este tipo de encuentros permiten acercar a los emprendedores experiencias y conocimientos del propio sector empresarial, generando un intercambio que complementa las acciones de acompañamiento impulsadas por el Gobierno Municipal.

Con la tercera generación de “Hecho en Nuevo Laredo”, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de respaldar a quienes emprenden, generan empleos y mantienen activa la economía local, al tiempo que fortalece alianzas con organismos empresariales para construir mejores oportunidades de crecimiento para los negocios neolaredenses.