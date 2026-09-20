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Invita Municipio a disfrutar de una noche mexicana

Con folklor, baile y danzón

Los asistentes podrán disfrutar de un programa artístico preparado para celebrar la identidad y las tradiciones de México con entrada totalmente libre. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Arte y Cultura, invita a las familias neolaredenses a disfrutar de una noche dedicada a la música, las tradiciones y el talento mexicano con el evento “Viva México: con Folklor, Baile y Danzón”.

La celebración se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, de 7:00 a 9:00 de la noche, en la Plaza Juárez, donde los asistentes podrán disfrutar de un programa artístico preparado para celebrar la identidad y las tradiciones de México con entrada totalmente libre.

Como parte de esta velada se ofrecerá un Concierto Mexicano con la participación de Kevin Castorena, Melaly Cepeda y Emiliano Ortega, quienes serán los encargados de poner el ambiente musical con un repertorio alusivo a las fiestas patrias.

Además, el público podrá aprovechar una pista abierta para bailar, con espacio para disfrutar del folklor, el baile y el danzón en un ambiente familiar.

El evento también contará con la participación de bazaristas, quienes ofrecerán a los asistentes diversos productos y artículos, brindando una oportunidad para conocer y adquirir las propuestas de emprendedores locales mientras se disfruta de las actividades culturales.

La Dirección de Arte y Cultura invita a la ciudadanía a asistir con familiares y amigos, disfrutar de la música mexicana y formar parte de esta celebración que busca mantener vivas las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

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