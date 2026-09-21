Familias con años de adeudos buscan regularizar sus cuentas en Comapa

La tarifa contempla los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento por un pago de 154 pesos

NUEVO LAREDO, TAM .- Familias de sectores vulnerables de Nuevo Laredo que arrastran adeudos de agua potable desde hace varios años están siendo incorporadas a un esquema de tarifa especial de 154 pesos, informó Silvia Fernández Gallardo, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

La funcionaria explicó que el programa está dirigido principalmente a habitantes de zonas consideradas críticas por las condiciones del suministro, ubicadas en sectores del sur, norte y norponiente de la ciudad. También contempla casos de familias que tienen adultos mayores o personas enfermas bajo su cuidado.

“Va dirigido sobre todo a zonas críticas que tenemos identificados tanto en el sur como en el norte, norponiente de la ciudad”, señaló Fernández Gallardo.

El programa comenzó con un censo de alrededor de 700 personas, pero la cantidad de usuarios interesados aumentó durante agosto y septiembre. De acuerdo con la gerente general, cerca de 2 mil personas se han acercado para conocer o solicitar el beneficio.

La tarifa contempla los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento por un pago de 154 pesos. Para quienes mantienen adeudos acumulados, COMAPA realiza primero un proceso de regularización de la cuenta y elimina los recargos.

“Quitamos el 100% de los recargos y hacemos un ajuste en el convenio donde solamente el pago de su servicio por agua, drenaje y saneamiento es de 154 pesos”, explicó.

Fernández Gallardo señaló que algunos usuarios llegan con deudas acumuladas durante cinco, 10, 15, 20 e incluso más años. El objetivo, dijo, es evitar que los adeudos continúen aumentando y ofrecer una alternativa para que las familias puedan regularizar su situación.

Entre las zonas identificadas se encuentran sectores de Buenavista, La Joya, La Sandía, El Maestro, Santa Cecilia, Valle Elizondo y Valle Dorado. La información difundida sobre el programa precisa que el beneficio corresponde a sectores y cuadras específicas, no necesariamente a las colonias completas.

Además de atender a los usuarios, COMAPA trabaja en la revisión de cuentas antiguas. Según Fernández Gallardo, alrededor de 8 mil registros serían presentados ante el Consejo del organismo para determinar su situación, particularmente aquellos relacionados con viviendas abandonadas o cuentas que requieren ser actualizadas.

“Lo que queremos es sanear”, afirmó la gerente general, al explicar que la revisión busca atender tanto las cuentas de familias que aún habitan los domicilios como aquellos registros que ya no corresponden a viviendas ocupadas.