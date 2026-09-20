Septiembre de 2026, de los menos lluviosos en los últimos dos años: CILA

Sin embargo, Ramón Meza González señala que aún quedan días al presente mes para que se registre más lluvia

Nuevo Laredo, Tam.- Durante los primeros 18 días de septiembre de 2026, Nuevo Laredo registra una precipitación acumulada de 40 milímetros, cifra inferior a la observada durante el mismo mes de los dos años anteriores, informó Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en esta frontera.

“En septiembre de 2025 se registraron 164 milímetros de lluvia, mientras que en 2024 fueron 136 milímetros. El comportamiento actual es similar al de septiembre de 2022, cuando se contabilizaron 39 milímetros, pero tomemos en cuenta que el mes aún no concluye y se pronostican varios días de precipitaciones para la próxima semana, por lo que los registros podrían incrementarse y acercarse a los promedios de años anteriores”, precisó Meza González.

En cuanto a las condiciones del río Bravo, indicó que actualmente se encuentra dentro de los niveles normales, con una escala de 43 centímetros a la altura de los puentes internacionales y un gasto de 17 metros cúbicos por segundo.

Destacó que el nivel se ha mantenido estable pese a la temporada de verano, cuando normalmente tiende a disminuir.

Respecto a los posibles trasvases, el representante de CILA señaló que hasta el momento no han recibido aviso sobre alguna operación pendiente, explicando que las precipitaciones registradas durante los primeros meses del año favorecieron los almacenamientos de las presas La Amistad y Falcón, situación que ha contribuido a mantener condiciones favorables para la región.