Fortalece Municipio prevención de conductas antisociales y suicidio entre jóvenes

Como parte de la campaña “Mi Voz Impacta al Bullying”, el personal del IMPACTA acudió a la Escuela Secundaria General No. 2 y a la Secundaria No. 4 “Francisco I. Madero”. [Agencias]

Como parte de la campaña “Mi Voz Impacta al Bullying”, el personal del IMPACTA acudió a la Escuela Secundaria General No. 2 y a la Secundaria No. 4 “Francisco I. Madero”. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una política pública enfocada en proteger el bienestar de niñas, niños y jóvenes, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo fortalece las acciones de prevención de conductas antisociales, adicciones, bullying y riesgo suicida, llevando orientación y atención especializada directamente a las escuelas de la ciudad.

A través del Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA), la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal desarrolla una estrategia integral que busca atender de manera temprana los factores que pueden afectar la salud emocional, la convivencia y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Durante esta semana, los equipos de psicología del IMPACTA visitaron distintos planteles educativos para impartir pláticas, realizar dinámicas y generar espacios de confianza en los que estudiantes pueden expresar sus inquietudes, identificar situaciones de riesgo y conocer herramientas para pedir ayuda oportunamente.

En la Escuela Secundaria Técnica No. 78 “México 2000” se llevó a cabo una jornada de Prevención del Suicidio, mediante la cual se brindó información para identificar señales de alerta y saber cómo acompañar a quienes atraviesan por momentos difíciles, promoviendo una cultura de escucha, empatía y apoyo.

Como parte de la campaña “Mi Voz Impacta al Bullying”, el personal del IMPACTA acudió a la Escuela Secundaria General No. 2 y a la Secundaria No. 4 “Francisco I. Madero”, donde además de las pláticas y actividades de sensibilización se instaló el buzón antibullying, una herramienta que permite a los estudiantes realizar denuncias de manera anónima para facilitar la detección oportuna de casos y brindar orientación en coordinación con las autoridades escolares.

La prevención también llegó a la Escuela Primaria “Ernesto Guajardo Salinas”, donde se desarrolló la plática “Gestionando mis Emociones”, dirigida a fortalecer desde edades tempranas las herramientas para reconocer, expresar y manejar las emociones, como parte de una intervención preventiva que contribuya al bienestar presente y futuro de las niñas y niños.

En la Escuela Primaria “Venustiano Carranza”, las psicólogas del instituto abordaron la prevención del maltrato infantil y abuso sexual, proporcionando información para reconocer señales de alerta y fortalecer la capacidad de niñas, niños y comunidad educativa para identificar situaciones que requieren atención.

Mientras que en la Escuela Secundaria Técnica No. 69 se impartió una jornada de Prevención de Adicciones, con pláticas y actividades orientadas al autocuidado, la toma de decisiones responsables y la construcción de hábitos que contribuyan a una vida saludable.

Estas acciones forman parte de la visión del Gobierno Municipal de Carmen Lilia Canturosas de construir una ciudad donde la prevención sea una herramienta fundamental para proteger a las nuevas generaciones, atendiendo los factores de riesgo desde las escuelas y fortaleciendo la coordinación con docentes y familias.

Con esta estrategia, el Gobierno de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de trabajar por una niñez y juventud protegidas, escuchadas y acompañadas, generando desde las aulas herramientas que les permitan enfrentar situaciones de riesgo y construir un proyecto de vida saludable.