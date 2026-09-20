Supera Gobierno de Carmen Lilia 250 escuelas intervenidas con apoyo a la educación

Las acciones se han extendido a jardines de niños, primarias, preparatorias y universidades

Canturosas Villarreal agregó que el respaldo a la educación no se limita a la infraestructura, sino que también contempla programas destinados a reducir barreras económicas. [Agencias]

Canturosas Villarreal agregó que el respaldo a la educación no se limita a la infraestructura, sino que también contempla programas destinados a reducir barreras económicas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo mantiene una estrategia permanente de respaldo a la educación mediante obras, infraestructura y programas dirigidos a estudiantes de diferentes niveles, con intervención en más de 250 escuelas de la ciudad, informó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La alcaldesa destacó que el apoyo a la comunidad educativa forma parte de las prioridades de su administración y que las acciones se han extendido a jardines de niños, primarias, preparatorias y universidades, atendiendo distintas necesidades de los planteles.

“Hemos invertido mucho y vamos a seguir invirtiendo”, afirmó Canturosas Villarreal al señalar que el Gobierno Municipal continuará destinando recursos para fortalecer las condiciones en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollan sus estudios.

Explicó también que a través de estas acciones se han realizado trabajos como la construcción de techumbres, nuevas aulas, baños y otras mejoras de infraestructura, además de apoyos específicos para instituciones de educación superior.

“Tenemos más de 250 escuelas donde hemos intervenido, ya sea preparatorias, universidades, primarias, jardín de niños, donde apoyamos con las techumbres, con las barras centrales, con nuevas aulas, con baños, etc.”, detalló.

Añadió también que estas acciones buscan generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y padres de familia, manteniendo una atención cercana a las necesidades de las instituciones educativas.

“Hemos buscado estar siempre cerca de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia, de los maestros, de las escuelas, para darles una mejor educación y que desde el Gobierno Municipal podamos entregar nuestro granito de arena”, expresó.

Canturosas Villarreal agregó que el respaldo a la educación no se limita a la infraestructura, sino que también contempla programas destinados a reducir barreras económicas para que los estudiantes puedan continuar y concluir su preparación profesional.

Entre estos apoyos se encuentran las becas deportivas, culturales, de excelencia y de titulación, además del programa “Conéctate al Futuro”, que brinda conectividad móvil gratuita a universitarios.

La alcaldesa adelantó que estos programas continuarán durante los próximos meses y que en el último trimestre del año se mantendrá la entrega de apoyos a los estudiantes, incluyendo una nueva convocatoria de beca de titulación.

“Siempre mi prioridad va a ser Nuevo Laredo, nuestra ciudad, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, las familias, sientan que tienen oportunidades de verdad y significativas en Nuevo Laredo”, manifestó.

Con la continuidad de obras, becas y programas de apoyo, el Gobierno de Nuevo Laredo fortalece las condiciones para el desarrollo educativo de las nuevas generaciones y mantiene una estrategia de acompañamiento a la comunidad escolar.