Deja choque dos maestras lesionadas en sector Centro

Un joven presuntamente ignoró una señal de alto e impactó el automóvil donde viajaban las docentes

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Reynosa y la calle Héroe de Nacataz, a un costado del Centro Cívico “Carlos Enrique Cantú Rosas”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Reynosa y la calle Héroe de Nacataz, a un costado del Centro Cívico “Carlos Enrique Cantú Rosas”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos maestras resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por un Dodge Charger que presuntamente omitió una señal de alto en el sector Centro.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Reynosa y la calle Héroe de Nacataz, a un costado del Centro Cívico “Carlos Enrique Cantú Rosas”.

De acuerdo con los informes preliminares, Armando, de 18 años, conducía un Dodge Charger modelo 2015 de norte a sur por la avenida Reynosa. Al llegar a la intersección con Héroe de Nacataz, habría ignorado el señalamiento de alto y continuado su trayectoria.

En el crucero impactó un Toyota Camry modelo 2018 que circulaba de oriente a poniente con vía libre. En este vehículo viajaban las docentes Liliana, de 49 años, y Beatriz, de 27, quienes resultaron lesionadas a consecuencia del choque.

Tras el impacto, el Camry salió proyectado hacia la esquina del Centro Cívico y terminó golpeando con la parte trasera a un Chevrolet Cruze habilitado como vehículo de transporte mediante la plataforma DiDi, el cual se encontraba estacionado sobre la acera.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a las ocupantes del Toyota, quienes quedaron atrapadas en el interior de la unidad. Después de ser atendidas en el sitio, ambas fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica.

El conductor del Charger no presentó lesiones.

Durante las diligencias realizadas en el lugar, una mujer identificada como Brenda manifestó inicialmente ante las autoridades que ella conducía el automóvil involucrado. Sin embargo, esta versión fue contradicha en el sitio por testigos y familiares de las docentes lesionadas, quienes señalaron al joven de 18 años como el conductor.

La mujer también manifestó que asumiría los gastos médicos y los daños ocasionados por el accidente, mientras las autoridades correspondientes continuaron con las actuaciones para determinar responsabilidades.