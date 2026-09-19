Vuelca camioneta tras impactar dos vehículos estacionados en Col. Victoria

El conductor atribuyó el accidente a una falla mecánica y resultó sin lesiones de gravedad

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar la Subaru y trasladarla al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar la Subaru y trasladarla al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor perdió el control de su camioneta y terminó volcando tras impactar dos vehículos estacionados sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, a la altura del número 1106, en la colonia Victoria.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, Pedro, de 40 años, circulaba de sur a norte a bordo de una Subaru Forester modelo 2011, color gris, cuando antes de llegar al cruce con la calle Gutiérrez se desvió hacia su extrema derecha.

La camioneta chocó primero contra un Nissan Sentra modelo 2014, también color gris, que se encontraba estacionado. Por la fuerza del impacto, el automóvil fue proyectado hacia atrás y golpeó una Chevrolet Avalanche modelo 2006, color rojo, que permanecía estacionada en el mismo sector.

En la misma maniobra, la Subaru impactó el costado de la Avalanche y posteriormente terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos que acudieron al sitio valoraron al conductor de la camioneta, quien no presentó lesiones de gravedad, pese a la volcadura. Posteriormente, la unidad fue colocada nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Ante los agentes viales, el conductor señaló que una falla mecánica imprevista habría provocado que perdiera el control de la camioneta y no pudiera realizar la maniobra para evitar los impactos.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar la Subaru y trasladarla al corralón, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados a los dos vehículos estacionados.

El percance dejó daños materiales en las tres unidades involucradas y mantuvo la atención de las autoridades viales en el sector.