Asume García Zúñiga dirección del Distrito de Salud 5

El relevo institucional se realizó este lunes en las instalaciones de la propia dependencia. [Cortesía/Distrito de Salud para el Bienestar 5]

El relevo institucional se realizó este lunes en las instalaciones de la propia dependencia. [Cortesía/Distrito de Salud para el Bienestar 5]

Nuevo Laredo, Tam.- El Dr. Miguel Ángel García Zúñiga asumió como nuevo director del Distrito de Salud para el Bienestar 5, antes Jurisdicción Sanitaria No. 5, en sustitución de la Dra. Irma Gladis Cano Ramírez, quien dejó la titularidad de esta dependencia.

“Mi encomienda es apoyar a toda la población, apoyar al equipo de aquí de Nuevo Laredo, ver en qué hay tanto bueno como malo y ver pros y contras, tener energía positiva y apoyar a todos los que estén a mi lado”, expresó García Zúñiga.

Como parte de sus primeras actividades al frente del organismo, García Zúñiga realizó un recorrido por las instalaciones para conocer de cerca al personal y la dinámica de trabajo que se desarrolla en el Distrito de Salud, destacando el compromiso y la experiencia del equipo.

Miguel Ángel García señaló que durante este primer acercamiento pudo observar que el personal se encuentra bien organizado y comprometido con sus labores, por lo que confió en que, mediante el trabajo conjunto, será posible fortalecer las acciones que se realizan en beneficio de la comunidad.

“Yo creo que en conjunto pudiéramos hacer un buen trabajo, por lo que reitero mi disposición de trabajar de manera coordinada con el personal y mantener una actitud positiva para enfrentar los retos que se presenten al frente del Distrito de Salud para el Bienestar 5,” concluyó.