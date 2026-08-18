Tiene CBTIS 137 nueva directora

La nueva directora se desempeñó inicialmente como jefa de Servicios Docentes, desde 2017 y, posteriormente, ocupó la subdirección del CBTIS 137. [Iván Zertuche/Líder Web]

La nueva directora se desempeñó inicialmente como jefa de Servicios Docentes, desde 2017 y, posteriormente, ocupó la subdirección del CBTIS 137. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La maestra Paula Delhi Solís Quesada asumió este lunes la dirección del CBTIS 137 de Nuevo Laredo, luego de participar y resultar seleccionada en el proceso de cambio de directivos mediante convocatoria del SICAM, sustituyendo al Dr. José Lorenzo Villegas Robledo.

“Soy egresada de este plantel, soy de Técnico en Producción hace muchos años, entonces conozco las necesidades del plantel desde todos los aspectos”, señaló la maestra Paula Quesada, al destacar que su objetivo será trabajar de manera coordinada con todo el equipo del CBTIS 137.

La nueva directora se desempeñó inicialmente como jefa de Servicios Docentes, desde 2017 y, posteriormente, ocupó la subdirección.

En su primer día al frente de la institución, Solís Quesada señaló que ya se trabaja en los preparativos para el próximo ciclo escolar, con el inicio de los cursos propedéuticos para los estudiantes de nuevo ingreso, donde por dos semanas los jóvenes recibirán formación en tecnologías, matemáticas, ciencias y comunicación además de familiarizarse con herramientas como el correo institucional y classroom.

El inicio formal del semestre está programado para el 31 de agosto, tanto para los alumnos de nuevo ingreso como para quienes cursarán tercero y quinto semestre.

La directora informó además que el plantel mantiene una alta demanda, con una matrícula cercana a los 950 alumnos y con posibilidades de alcanzar los mil, mientras que todavía existen jóvenes en lista de espera en busca de un espacio.

Ante este escenario, la nueva administración buscará continuar fortaleciendo la calidad académica y atender las necesidades de una comunidad estudiantil que mantiene una elevada preferencia por ingresar al CBTIS 137.