Presenta NASA a la tripulación de la misión Artemis III

Esta foto sin fecha proporcionada por la NASA el martes 9 de junio de 2026 muestra a la tripulación del Artemis III, que incluye, de izquierda a derecha, a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, posando para un retrato oficial. (Bill Stafford/NASA vía AP)

Esta foto sin fecha proporcionada por la NASA el martes 9 de junio de 2026 muestra a la tripulación del Artemis III, que incluye, de izquierda a derecha, a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, posando para un retrato oficial. (Bill Stafford/NASA vía AP)

NUEVA YORK.- La NASA reveló a la tripulación de su misión Artemis III el martes, el siguiente paso en el plan de la agencia espacial estadounidense para, con el tiempo, llevar astronautas a la Luna.

El anuncio se produjo dos meses después del viaje histórico de Artemis II alrededor de la Luna y que superó el récord de distancia del Apolo 13.

Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, de la NASA, y Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, no volarán a la Luna ni aterrizarán en la superficie. En su lugar, orbitarán la Tierra mientras practican el acoplamiento de la cápsula Orion con dos módulos de alunizaje.

“A la tripulación de Artemis III, les deseamos buen viaje en el camino que tienen por delante”, expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Las empresas SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por entregar los módulos de alunizaje. La demostración de dos semanas está prevista para 2027. Blue Origin sufrió un revés reciente cuando su enorme cohete explotó durante una prueba de encendido de motores en la plataforma de lanzamiento en Florida, sacudiendo viviendas cercanas e iluminando el cielo con una bola de fuego naranja.

Jeremy Parsons, de la NASA, comentó que el revés es una oportunidad de aprendizaje y que la agencia espacial confía en que el cohete de Blue Origin estará listo a tiempo.

El programa Artemis de la NASA busca que los astronautas regresen a la superficie lunar por primera vez desde la década de 1970. Una reciente reestructuración del programa anunciada por Isaacman pretende acelerarlo de manera similar a la era Apolo, al añadir el próximo vuelo espacial alrededor de la Tierra antes de apuntar a un alunizaje en 2028.

“Sin duda nos sentimos honrados como tripulación de poder ser la tripulación de ustedes que ejecute esta misión Artemis III en el espacio”, señaló Bresnik, comandante de Artemis III.

Douglas, especialista de misión, añadió: “Mi cerebro — ahora mismo va a mil por hora. Pero mi corazón está tan cálido. Está tan lleno”.

La NASA otorgó en mayo contratos por cientos de millones de dólares a cuatro empresas, entre ellas Blue Origin, para construir módulos de alunizaje, vehículos exploradores y drones para una futura base lunar. Isaacman señaló que el objetivo de la base lunar es sentar las bases para una expedición a Marte.