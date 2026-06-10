Aprueba Cámara de Representantes millonario financiamiento para reforzar deportaciones

El paquete fortalecerá al ICE y la Patrulla Fronteriza durante tres años, pendiente de firma presidencial

Guardias de seguridad patrullan en el Aeropuerto Internacional Dulles en Chantilly, Virginia, el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Manuel Balce)

Guardias de seguridad patrullan en el Aeropuerto Internacional Dulles en Chantilly, Virginia, el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Manuel Balce)

WASHINGTON.- Un proyecto de ley para proporcionar casi 70.000 millones de dólares para agencias migratorias estadounidenses fue aprobado el martes por un estrecho margen en la Cámara de Representantes, y ahora pasará al presidente Donald Trump para su firma, lo que dará impulso a la agenda de deportaciones del gobierno durante el resto de su mandato.

Los republicanos usaron su mayoría para sacar adelante el proyecto de ley, financiando a dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante los próximos tres años. El proyecto de ley fue aprobado por una votación de 214-212. Se prevé que Trump lo firme el miércoles.

La Casa Blanca dice que el proyecto de ley proporcionará 38.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza y otros 5.000 millones para cubrir costos imprevistos. Adelanta el financiamiento anual rutinario, garantizando un flujo de dinero prácticamente ininterrumpido mientras el gobierno de Trump busca deportar a alrededor de 1 millón de personas al año.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, necesitaba una asistencia casi perfecta y unidad de su bancada para llevar a buen término semanas de deliberaciones. La iniciativa de ley se vio entorpecida por una partida de más de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca, incluido el nuevo salón de baile de Trump, y un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a sus aliados que afirman haber sido investigados y procesados injustamente. Esas propuestas resultaron políticamente tóxicas y fueron descartadas.

Ahora, el proyecto se centra por completo en la aplicación de las leyes migratorias, un tema que los republicanos han tratado como un asunto definitorio entre los dos principales partidos políticos y que esperan que los lleve a la victoria en las elecciones de mitad de mandato de este año.

“Ya era hora”, dijo Johnson sobre el proyecto de ley. “Tenemos que financiar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, y es triste que los republicanos tengamos que hacerlo por nuestra cuenta”.

Pero el representante demócrata Lloyd Doggett, de Texas, lo calificó como un “fondo discrecional para el ICE”.

El financiamiento acelera la agenda de deportaciones de Trump

El financiamiento se suma a los casi 140.000 millones de dólares que el Congreso ya otorgó el año pasado al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) como parte del proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump.

Los demócratas objetaron dar más dinero a las agencias sin cambios significativos en la forma en que operan tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis. Por ejemplo, los demócratas insistieron en que los agentes no se cubrieran el rostro y que se les exigiera mostrar sus placas de identificación durante las redadas y que obtuvieran una orden judicial antes de entrar en propiedad privada. En cambio, el financiamiento llegará prácticamente sin condiciones.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que los republicanos no estaban enfocados en las principales prioridades del pueblo estadounidense y que han recortado el acceso a Medicaid y a la asistencia nutricional mediante el anterior proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump.

“Los republicanos ahora han vuelto por más, para darle al ICE y a la violenta máquina de deportaciones masivas de Donald Trump otro cheque en blanco de 70.000 millones de dólares, sin supervisión, sin rendición de cuentas y sin barandillas”, dijo Jeffries.

El líder de la mayoría de la cámara baja, Steve Scalise, replicó que los demócratas no apoyaban adecuadamente a las agencias de seguridad.

“No se equivoquen: si votan sí, no sólo están votando para proteger la frontera de Estados Unidos, están votando para financiar a las fuerzas policiales”, dijo Scalise. “Y si votan no, están votando para retirar fondos a la policía”.

El DHS enfrentó el cierre más largo de su historia

El paquete es el resultado de un enfrentamiento de meses en el Congreso después de que los demócratas se negaran a financiar el DHS tras las redadas migratorias en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses, lo que llevó al cierre más prolongado en la historia de la agencia.

Se habían llevado a cabo negociaciones con la Casa Blanca para modificar las operaciones del ICE, como exigían los demócratas, pero esas negociaciones fracasaron.

El representante republicano Jodey Arrington, presidente de al Comisión de Presupuesto, dijo que el dinero proporcionaría un “financiamiento regular y normal” que el ICE y la Patrulla Fronteriza obtendrían mediante el proceso presupuestario anual.

“Y vamos a hacerlo, no por un año, sino por tres años, para que no terminemos aquí otra vez” .

El Senado concluyó su trabajo sobre la legislación la semana pasada durante una sesión nocturna, en una votación casi por líneas partidistas, en la que la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana que se opuso.

El dinero llega en un momento crucial para la agenda migratoria de Trump

El dinero llegará en un momento crucial para el DHS, que está bajo nuevo liderazgo después de que Trump reemplazara a Kristi Noem con el nuevo secretario Markwayne Mullin en marzo.

Aunque Mullin ha prometido mantener al departamento fuera de los titulares, el gobierno enfrenta presión para cumplir la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.