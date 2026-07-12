Deja tiroteo dos muertos y cinco heridos en festival de Toronto

La policía aseguró la zona, pero continúa la búsqueda de los responsables del ataque armado

Paramédicos responden a la escena de un tiroteo en el evento Salsa on St. Clair, el sábado 11 de julio de 2026, en Toronto. (Keito Newman/The Canadian Press via AP)

Paramédicos responden a la escena de un tiroteo en el evento Salsa on St. Clair, el sábado 11 de julio de 2026, en Toronto. (Keito Newman/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Un tiroteo cerca de un festival callejero en Toronto dejó el sábado dos muertos y cinco heridos, obligando a la policía a advertir de una situación de tirador activo antes informar posteriormente que la zona estaba asegurada.

La portavoz de la policía de Toronto, Shannon Eames, informó que dos personas murieron y otras cinco sufrieron heridas de bala luego del tiroteo cerca de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se celebraba el festival Salsa on St. Clair.

Los agentes instaron a la población a evitar la zona mientras respondían. La policía anunció más tarde que el lugar había sido asegurado, pero advirtió que no había sospechosos detenidos.

Una fuerte presencia policial permanecía en el área cercana al festival, una celebración anual a la cultura latinoamericana que atrae a miles de personas al vecindario de St. Clair West para disfrutar de música en vivo, comida y presentaciones culturales.

“Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado herida a otras personas”, indicó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, en redes sociales. “Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados”.

Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las metrópolis más seguras de Norteamérica. Los tiroteos, en particular los que involucran a múltiples víctimas en público, son relativamente raros.