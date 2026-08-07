China y EU chocan en Argentina por acuerdo con Huawei

El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de julio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso en la ceremonia de inauguración de la exposición anual de la Sociedad Rural en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de julio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

BUENOS AIRES, Argentina.- China y Estados Unidos protagonizan un nuevo choque diplomático en Argentina, mientras el presidente Javier Milei busca mantener su estrecha alianza con Washington y profundizar los lazos económicos con Beijing.

La embajada china en Buenos Aires acusó el jueves a Estados Unidos de hipocresía después de que una cooperativa eléctrica de la provincia argentina de Neuquén denunciara que la embajada estadounidense amenazó con revocar las visas de sus directivos por un acuerdo con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

“Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y el prejuicio de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado”, señaló la embajada china en un comunicado.

La embajada también pidió a Washington que “corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas”.

El cruce diplomático ocurre mientras el ultraliberal mandatario argentino mantiene un delicado equilibrio entre su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, su principal aliado en la región, y el fortalecimiento de los vínculos económicos con China, uno de sus mayores socios comerciales.

El miércoles, Argentina renovó por otros cinco años el acuerdo bilateral de intercambio de monedas (swap) con China, reforzando la cooperación financiera entre ambos países. El canciller Pablo Quirno también tiene previsto viajar a China en los próximos meses. Su oficina declinó a comentar sobre el comunicado del país asiático.

El comunicado de China se produjo días después de que CALF, la mayor distribuidora de energía eléctrica del sur argentino, denunciara que sus directivos habían sido amenazados con la revocación de sus visas estadounidenses por negociar con Huawei.

La cooperativa dijo en un comunicado que uno de sus gerentes recibió mensajes por WhatsApp advirtiendo que quienes participaran en la expansión de las operaciones de Huawei en Argentina podrían tener restricciones a sus visas estadounidenses.

CALF anunció en julio que ampliaría su alianza estratégica con Huawei para impulsar la expansión de su red de conectividad en Neuquén.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, no respondió a una solicitud de comentario. Sin embargo, el jueves escribió en la red social X: “Decidir quién entra y quién no es una responsabilidad de cualquier nación. Negar o revocar una visa no es un castigo, es una decisión para proteger la seguridad y los intereses del país”.

CALF informó el jueves que Lamelas le envió una carta en la que pidió una reunión con sus autoridades y ofreció ayuda para buscar alternativas tecnológicas de empresas norteamericanas.

La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos (FACE), que representa a cooperativas eléctricas y de servicios públicos en Argentina, sostuvo el jueves que sus entidades “no responden a intereses corporativos ni a estrategias geopolíticas” y que cualquier diferencia debe resolverse mediante un “diálogo institucional, transparente y respetuoso”.

El equilibrio de Milei

El gobierno de Trump busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina utilizando tácticas de lo que sus funcionarios describen como una versión moderna de la Doctrina Monroe, la política de 1823 que advertía de cualquier intervención de las potencias europeas en el hemisferio occidental.

Estados Unidos revocó este año las visas de tres altos funcionarios chilenos después de que Chile avanzó con los planes para construir un cable submarino de fibra óptica que conectaría al país con China. El año pasado, Trump también amenazó con asumir el control de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, en medio de la disputa geopolítica con Beijing.

Milei, que goza de excelente sintonía con Trump, calificó al gobierno comunista chino de “asesinos” durante la campaña presidencial.

Washington ha respaldado al gobierno de Milei con apoyo político y financiero, incluido un paquete de asistencia por 20.000 millones de dólares aprobado el año pasado para estabilizar el mercado financiero. Sin embargo, a casi tres años del inicio de su gestión, los productos chinos han inundado el mercado argentino y los vínculos económicos con Beijing siguen creciendo.

Plataformas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress se encuentran entre las aplicaciones de compras más populares del país; más de 20 fabricantes chinos comercializan más de 60 modelos de vehículos en Argentina. Y la empresa china Ganfeng Lithium ha invertido miles de millones de dólares en yacimientos de litio del norte argentino.

“En cierto sentido, Trump le ha dado margen de maniobra a Argentina”, dijo a The Associated Press Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina del Stimson Center. “Pero los acuerdos con Huawei suelen ser una línea roja para Estados Unidos” porque habitualmente involucran infraestructura sensible y activos estratégicos, acotó.