Al menos 5 muertos tras despiste de un avión de carga de Amazon

Un avión de carga de Amazon luego de despistarse el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Un avión de carga de Amazon luego de despistarse el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI (AP) — Un avión de carga de Amazon se salió el domingo de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami, dejando al menos cinco personas muertas y otras cinco heridas al chocar contra vehículos y arder en llamas, informaron las autoridades.

La aeronave se pasó del final de la pista aproximadamente a las 2 de la tarde, después de arribar desde San Juan, Puerto Rico, atravesando un camino utilizado por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto. Cinco personas murieron, tres más resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos graves, indicaron funcionarios del condado de Miami-Dade en conferencia de prensa.

De momento se desconoce si los pilotos sobrevivieron o si todas las personas que murieron estaban en vehículos al momento del incidente.

El choque, que provocó una espesa columna de humo negro, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina y a algunos ocupantes dentro de autos, dijo el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah. La agencia informó que también tuvieron que liberar a una persona que quedó atrapada debajo de un vehículo.

El incidente también detuvo los vuelos en el concurrido aeropuerto durante gran parte de la tarde. Alrededor de 200 miembros del personal de emergencia se presentaron al lugar y encontraron el avión envuelto en fuego y humo por un complejo incendio en el compartimento del motor, dijo la agencia. Los bomberos utilizaron espuma de unidades especializadas de extinción de incendios del aeropuerto para apagar el fuego y, varias horas después del choque, aún lidiaban con una fuga de combustible en el avión.

Según imágenes, el avión de Prime Air se detuvo junto a una carretera cerca de dos camiones semirremolque. El avión parecía haber perdido el tren de aterrizaje, pero lucía en gran medida intacto pese al incendio.

Aún no se ha determinado una causa, y se desconoce de momento si las condiciones del clima fueron un factor. Al momento del incidente había tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 48 km/h (30 mph) en el área, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767 de 32 años de antigüedad fue construido originalmente para transportar pasajeros y estuvo al servicio de varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Más de 160 vuelos fueron cancelados y casi 325 sufrieron demoras hasta la noche del domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos. Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Orlando, a más de 320 kilómetros (200 millas) al norte de Miami, dijeron que se recibieron algunos de los vuelos desviados.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés) indicó que enviará a un equipo a Miami, encabezado por la presidenta Jennifer Homendy para abrir una investigación.

Amazon dijo en un comunicado que cooperará con cualquier investigación.

“Estamos desconsolados al enterarnos de que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami”, dijo la empresa. “Nuestras más profundas condolencias para las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta devastadora pérdida”.

El año pasado, un avión de UPS se estrelló después de perder un motor mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville. El choque cobró la vida de los tres pilotos y de 12 personas en tierra. Otras 23 resultaron heridas.

Steve Arroyo, experto en seguridad aérea, dijo que un avión de carga 767 por lo general estaría tripulado por un piloto y un copiloto en vuelos nacionales. Se añadiría a un tercer piloto para un vuelo internacional, y un vuelo internacional de larga distancia requeriría de un cuarto piloto.

Arroyo, piloto retirado de United Airlines con muchos años de servicio, dijo que quiere saber si el avión de Amazon aterrizó en la zona de toma de contacto de la pista, y si ya se había pasado por qué simplemente no abortó su intento de aterrizaje y volvió a elevarse para un nuevo intento. Por lo general, la zona de aterrizaje está dentro de los primeros 914 metros (3.000 pies) de una pista.

“¿La aeronave aterrizó dentro de la zona de contacto requerida?”, preguntó. “Si lo hizo , ¿qué pasó?”.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, señaló que un video publicado en internet muestra al avión de Amazon flotando sobre la pista durante un periodo prolongado sin levantar la nariz para forzar que el tren de aterrizaje principal tocara el suelo.

“No tocó tierra de inmediato, y por eso perdió mucho terreno crucial al simplemente flotar sobre la pista. Literalmente seguía volando”, explicó Schiavo.

Señaló que el aeropuerto de Miami no está equipado con sistemas de detención que, según la FAA, han sido instalados en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura a los aviones que se pasan de la pista. La agencia atribuye a esas camas, de material ligero y triturable, de ayudar a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se despistaron.