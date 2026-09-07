Destaca Américo proyecto de nación que genera mejores condiciones de vida para las y los mexicanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que México tiene rumbo y tiene estructurado un proyecto de nación que ya está generando cambios y mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante la emisión de este domingo del programa “Diálogos con Américo”, en donde llevó a cabo un análisis del informe que presentó la presidenta de México el pasado 1o. de septiembre en Palacio Nacional, el gobernador afirmó que en este proyecto de nación se están estructurando tanto los grandes avances que puedan ser de infraestructura, de desarrollo tecnológico, científico, pero principalmente también en el ámbito de la reestructuración de nuestro tejido social con una visión humanista.

“Ahora estamos en esta etapa de la transformación que es este proyecto, que es un solo proyecto y que lo sintetiza también la presidenta en el inicio de su informe, en que el objetivo final es el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas”, expresó el jefe del Ejecutivo Estatal.

Américo Villarreal destacó que el avance de este proceso se expresa también en hechos: la disminución de 20 millones de personas en condición de pobreza, la meta de 1.8 millones de viviendas del bienestar, desarrollo de infraestructura, becas educativas, fortalecimiento del sistema de salud y una política que privilegia la prevención y la promoción de la salud.

Mencionó que esta visión también se refleja en una nueva relación entre el poder político y el económico. Tras recordar que durante el periodo neoliberal ambos intereses se mezclaron, sostuvo que debe existir una sana distancia; se pronunció por un sector empresarial que participe en el desarrollo nacional con responsabilidad social, empleos dignos y una “utilidad ética, moral” que contribuya al bienestar de su entorno.

Agregó que los gobiernos de la transformación son gobiernos cercanos a la gente, gobiernos de territorio, de estar recorriendo las entidades, de mantener comunicación con los presidentes municipales y recoger, a través de ellos, el pulso y el sentir de las características de un territorio tan extenso como Tamaulipas y, en base a eso, priorizar los programas y proyectos de desarrollo que beneficien a más población, abatiendo rezagos para dar bienestar a nuestra población.

Durante el programa, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario tamaulipeco se refirió a la estrategia de seguridad que ha marcado la presidenta de México y a la que se da puntual seguimiento en nuestro estado, brindando atención a las causas que generan violencia; después, en el fortalecimiento de nuestros sistemas de seguridad con la Guardia Estatal; el fortalecer los sistemas de información y de inteligencia para prevenir el delito y, finalmente, en una condición de confianza a la coordinación entre las fuerzas de seguridad que tienen diferentes ámbitos de presencia y responsabilidad en la entidad.

Sostuvo que este proceso de transformación avanza también preservando la identidad, independencia y soberanía de México frente a un escenario mundial cada vez más interconectado y competitivo.

Ante un contexto geopolítico y geoeconómico complejo, el gobernador de Tamaulipas afirmó que el país mantiene el rumbo, fortalece su economía, aprovecha la inversión, sus recursos naturales y sus capacidades científicas y tecnológicas, al tiempo que preserva los principios que han definido su desarrollo histórico.

“Tenemos que seguir trabajando, llevamos ocho años, estamos en los periodos de tiempo en que estas grandes oportunidades de cambio de una sociedad que tiene rumbo, que tiene otra visión de crecimiento y desarrollo, debe ser consistente, mantener el rumbo a la que estamos aspirando y cada vez ser más certeros en las oportunidades y la inclusión que debemos de tener todos como sociedad para seguir avanzando en ese rumbo”, expresó.