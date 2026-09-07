Toluca, primer campeón de la Leagues Cup de la Liga MX

Jugadores de Toluca celebran el gol de Alexis Vega frente a Monterrey durante el primer tiempo de la Final de la Leagues Cup, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke)

Jugadores de Toluca celebran el gol de Alexis Vega frente a Monterrey durante el primer tiempo de la Final de la Leagues Cup, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke)

HOUSTON (AP) — Los Diablos Rojos vencieron sin mayores dificultades 2-0 a Rayados para convertirse el domingo en el primer campeón de la Leagues Cup procedente de la Liga MX al alzar el título en el Shell Energy Stadium.

Alexis Vega abrió el marcador para Toluca con un tanto de vestidor a los cuatro minutos, en el que aprovechó la displicencia de Orbelín Pineda para robarle el balón frente al arco y mandar el balón al fondo de la portería.

Helinho selló el triunfo escarlata a los 70, después de aprovecharse de un rechace del arquero Esteban Andrada a un disparo rasante de Federico Viñas, para empujarlo con destino a las redes.

Hugo Cuypers tuvo al menos un par de cabezazos por Monterrey, el primero antes del primer tanto, con los que hubiera podido escribir otra historia, de haberles dado dirección de meta, sin embargo ambos se fueron a un lado.

Los Diablos Rojos se unen al Inter Miami (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025) como los monarcas del torneo bajo el actual formato en el que compiten todos los clubes de la MLS y la Liga MX.

Para el estratega Antonio Mohamed, este es el trofeo internacional que le hacía falta a su colección, la cual ya suma 11 títulos en torneos oficiales, seis de ellos al frente del Toluca. En su currículum destacan cinco títulos de Liga MX, dos de Copa MX, una Copa de Campeones de Concacaf, un Campeones Cup y un Campeón de Campeones.

Matías Almeyda, estratega de Monterrey, se quedó corto en la búsqueda de su sexta corona como entrenador en México, la cual habría sido la primera desde 2019.

Después de que Cuypers falló un cabezazo frente al arco, vino la jugada en la que Federico Viñas sacó un disparo dentro del área y Andrada lo desvió, para que pegara en el poste y el rebote quedara en poder de Pineda, quien fue sorprendido por Vega para robarle el balón y mandarlo a las redes.

Helinho amplió la ventaja gracias a un veloz contragolpe en el que Viñas volvió a llegar al área y exigió una nueva atajada de Andrada; sin embargo, el esférico quedó a merced del delantero brasileño, quien únicamente tuvo que empujarlo a las redes.

Tras conseguir la ventaja de dos goles, Jorge Díaz-Price desaprovechó un contragolpe para anotar el tercer tanto al quedar perfilado frente al arco y sacar un disparo que se estrelló en la base del poste.

León se queda con el tercer lugar

Un tanto de Diber Cambindo a los 80 minutos fue suficiente para que León se quedara con la tercera posición al vencer 1-0 al América en el primero de los juegos celebrados en Houston.

León aprovechó una de sus escasas opciones de gol para completar el podio del certamen binacional a costa de los azulcremas.