Blanquean Yankees a Medias Rojas con joya de Schlittler

El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, realiza un lanzamiento contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada del primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana de bÃ©isbol, el 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, realiza un lanzamiento contra los Medias Rojas de Boston durante la primera entrada del primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana de bÃ©isbol, el 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)

NUEVA YORK.- Cam Schlittler lanzó otra joya de playoffs la noche del martes contra los Medias Rojas de Boston, y Ben Rice también castigó al equipo de su ciudad natal con un grand slam tardío y seis carreras impulsadas, para darla el triunfo por 9-0 a los Yankees de Nueva York en la revancha de la serie de comodines.

Con los Yankees sin su estelar toletero Aaron Judge debido a una lesión en la pantorrilla, Rice conectó dos jonrones, pegó un doble y terminó con cuatro hits para impulsar la ofensiva. El último al orden Austin Wells remolcó dos carreras para Nueva York, y el novato de 21 años George Lombard Jr. sumó tres hits en su debut de postemporada.

Rice y Schlittler crecieron rodeados de aficionados de los Medias Rojas en Massachusetts y fueron a la universidad en Nueva Inglaterra antes de que los Yankees los seleccionaran en el draft amateur de béisbol, prácticamente en el patio trasero de Boston.

Schlittler, claro favorito para el premio Cy Young de la Liga Americana tras liderar el circuito con una efectividad de 1,95, ponchó a 10 y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas. Permitió apenas dos hits mientras realizaba 117 lanzamientos —10 más que su anterior máximo en su carrera y la mayor cifra para un abridor de los Yankees en postemporada desde que el zurdo miembro del Salón de la Fama CC Sabathia hizo 121 en la serie divisional de la Liga Americana de 2012 contra Baltimore.

La cifra más alta de las Grandes Ligas esta temporada fue 120, de Dylan Cease para Toronto en Boston en julio.

Schlittler, de 25 años, retiró a 13 bateadores consecutivos antes de otorgar una base por bolas con dos outs en la quinta, lo que provocó varios cánticos de “¡MVP! ¡MVP!” por parte del lleno total de 48.437 aficionados en el Bronx. Se fue del montículo entre una ovación de pie después de permitir un sencillo con un out en la séptima, y Paul Blackburn de inmediato hizo que Ceddanne Rafaela bateara para una doble matanza que terminó la entrada y preservó una ventaja de 2-0.

El Juego 2 de la serie al mejor de tres en el Yankee Stadium es la noche del miércoles, cuando una victoria enviaría a Nueva York a una serie divisional al mejor de cinco contra el campeón del Este de la Liga Americana, Tampa Bay.

Los Yankees ganaron la serie de comodines del año pasado entre los históricos rivales gracias a la sobresaliente actuación de Schlittler en el montículo en el Juego 3.

A continuación

El derecho de los Medias Rojas Sonny Gray (18-5, 2,72 de efectividad) hará su séptima apertura de postemporada la noche del miércoles y la primera desde 2023 con Minnesota. Gray, quien empató el liderato de las Grandes Ligas en victorias este año, vivió una turbulenta etapa de 1 1/2 temporadas con los Yankees entre 2017 y 2018. En el pasado no ha sido tímido al hablar de su desagrado por los “Bronx Bombers”, pero el martes fue más diplomático.

“Sí sé que jugar aquí me hizo una persona más fuerte, me hizo un mejor hombre, un mejor esposo. En última instancia, me hizo un mejor lanzador. Aprendí mucho”, manifestó Gray,

Gray llevó un juego sin hits hasta la octava entrada contra los Yankees a finales de junio para ayudar a completar una barrida de cuatro juegos en Fenway Park que enderezó la temporada de Boston.

El zurdo Max Fried (5-5, 2,80 de efectividad) lanza por Nueva York. El tres veces All-Star estuvo limitado a 20 aperturas esta temporada debido a dos estancias en la lista de lesionados por una contusión en el codo izquierdo. Lanzó 6 1/3 entradas sin permitir carreras contra Boston en el primer juego de la serie de comodines del año pasado.