Remonta Estados Unidos y derrota a Chile en amistoso

Richards y Hall marcaron en la segunda mitad para sellar el triunfo estadounidense por 4-2

El jugador de la selección de Estados Unidos, Mathis Albert (derecha), disputa el balón frente al chileno Iván Román durante la segunda mitad de un partido internacional amistoso de fútbol, el 29 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)

El jugador de la selección de Estados Unidos, Mathis Albert (derecha), disputa el balón frente al chileno Iván Román durante la segunda mitad de un partido internacional amistoso de fútbol, el 29 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)

SAN LUIS.- Chris Richards y Julian Hall anotaron en la segunda mitad la noche del martes para ayudar a Estados Unidos a vencer 4-2 a Chile en un amistoso internacional.

Mathis Albert y Sebastian Berhalter también marcaron para la selección masculina de Estados Unidos, que mejoró a 4-5-3 su historial de todos los tiempos contra Chile y a 4-0-0 en partidos en el Energizer Park de St. Louis.

Maximilliano Gutierrez y Diego Ulloa anotaron por Chile, que perdió ante Canadá en un amistoso el sábado en Toronto.

Las bancas de ambos equipos se vaciaron en el minuto 94 cuando el arquero estadounidense Brian Schwake se molestó por un leve manotazo de Leandro Hernández al balón después de que él lo había atrapado dentro de su área. Richards y Hernández recibieron tarjeta amarilla cada uno en el altercado, pero no se aplicó ninguna sanción adicional en el campo.

Albert anotó su primer gol en el fútbol internacional en el minuto 93, después de que Richards marcara de cabeza tras un tiro de esquina de Berhalter para poner a los estadounidenses arriba 3-2 en el minuto 72.

Hall conectó un cabezazo que superó al arquero chileno Lawence Vigouroux tras un centro de Gio Reyna para empatar el partido 2-2 en el minuto 51.

Maximiliano Gutiérrez puso a Chile arriba 2-1 en el minuto 49 cuando avanzó en conducción por la banda izquierda y venció a Schwake, quien debutó con el equipo mayor al reemplazar al arquero titular Chris Brady al inicio de la segunda mitad.

Ulloa anotó por Chile en el tiempo de descuento del primer tiempo cuando aprovechó un balón suelto desde dentro del área chica, para empatar el partido 1-1.

Berhalter abrió el marcador para Estados Unidos cuando anotó tras un centro de Sergiño Dest en el minuto 37.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, les dio a sus jóvenes la oportunidad de brillar, con Brady, Hall, Adri Mehmeti, Neil Pierre, Brooklyn Raines y Frankie Westfield realizando sus primeras titularidades de su carrera con la selección mayor.

Cavan Sullivan, quien celebró su cumpleaños número 17 el lunes, ingresó al partido como suplente y reemplazó a Berhalter en el minuto 83.

El capitán pone fin a su carrera

El veterano defensor de la selección masculina de Estados Unidos Tim Ream confirmó antes del partido que se ha retirado del fútbol internacional. El oriundo de St. Louis disputó 86 partidos con la selección desde que debutó en 2010 y fue capitán del equipo durante la Copa Mundial de 2026.