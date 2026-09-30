Remonta Atlanta con jonrón de Riley ante Filadelfia

El tercera base conectó cuadrangular de tres carreras para acercar a Bravos a ganar la serie

Austin Riley de los Bravos de Atlanta celebra su jonrÃ³n de tres carreras en la octava entrada del primer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional ante los Filis de Filadelfia, el martes 29 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mike Stewart)

Austin Riley de los Bravos de Atlanta celebra su jonrÃ³n de tres carreras en la octava entrada del primer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional ante los Filis de Filadelfia, el martes 29 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mike Stewart)

ATLANTA.- Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras ante el cerrador All-Star Jhoan Durán en la octava entrada y los Bravos de Atlanta remontaron para vencer el martes 5-3 a los Filis de Filadelfia, en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional al mejor de tres.

El dominicano Durán (0-1), quien permitió apenas dos jonrones en 61 juegos durante la temporada regular, concedió un sencillo a Michael Harris II antes de propinar un pelotazo a Ozzie Albies. Acto seguido, Riley conectó el batazo de la ventaja por encima de la cerca entre el jardín derecho y el central. Harris totalizó tres imparables en la tarde.

Los Bravos pueden asegurar la serie el miércoles y poner fin al exitoso historia de postemporada de los Filis en la rivalidad del Este de la Liga Nacional. Filadelfia venció a Atlanta en la serie de campeonato de 1993 y en series divisionales de 2022 y 2023.

El jonrón de la ventaja de Riley fue especialmente satisfactorio después de que bateó apenas para .219 con 19 jonrones en una frustrante temporada regular.

“Especialmente sabiendo que mi temporada no fue como yo quería, por eso la postemporada es empezar de cero”, dijo Riley. Añadió que estaba “tratando de hacer algo bueno” por sus compañeros.

El as de los Bravos Chris Sale señaló que Riley nunca permitió que sus dificultades afectaran su enfoque del juego durante la temporada regular.

“No podías notar si era el principal candidato al MVP o si estaba pasando por un mal momento”, comentó Sale. “De verdad lo digo. Es el mismo tipo. Siguió trabajando y tuvo un gran momento”.

Sale se enzarzó en un duelo durante gran parte del juego contra el zurdo venezolano Jesús Luzardo, quien estuvo sólido tras perderse las últimas dos semanas de la campaña regular por una inflamación en el hombro izquierdo.

Se esperaba que Luzardo tuviera una apertura abreviada, pero lanzó pelota de una carrera durante cinco innings con 77 lanzamientos.

“En mi mente, si hoy obteníamos 75 lanzamientos de él, estaríamos en una muy buena situación. … La verdad, nos dio un poco más de lo que pensábamos”, destacó el mánager interino de los Filis Don Mattingly sobre Luzardo.

Atlanta atacó cuando Filadelfia recurrió al bullpen, algo que recurrente para los Filis en un tambaleante cierre de la campaña regular. Sus relevistas tuvieron una efectividad de 5.79 en septiembre, la peor de las Grandes Ligas.

Albies conectó un triple para romper el empate ante Alex McFarlane en la sexta entrada para poner el 2-1. El jardinero central Derek Hill tuvo la oportunidad de hacer una atrapada en salto del batazo de Albies junto a la cerca, pero pareció brincar demasiado alto. La pelota golpeó la muñeca de Hill por debajo del guante.

El triple de dos carreras de J.T. Realmuto ante Sale en la séptima le dio a Filadelfia una ventaja de 3-2.

el jardinero derecho Ronald Acuña Jr. pifió la pelota cerca de la barda, pero no se le marcó error.

Mattingly le entregó la pelota a Durón en la séptima, quizá con la esperanza de que el derecho de 28 años cubriera tres entradas para cerrar el juego. Durán hizo apenas una aparición de más de un inning esta temporada.

Sale permitió tres carreras al venirse abajo en la séptima, en su intento por responder como el as de una diezmada rotación de Atlanta.

Sale propinó un pelotazo al dominicano Bryan De La Cruz con un out en la séptima antes de permitir un sencillo a Bryson Stott. Luego, el derecho colombiano Didier Fuentes permitió el triple de dos carreras de Realmuto hacia la esquina del jardín derecho.

Alec Bohm conectó una recta alta de Sale para un doble impulsor por encima de Harris en el jardín central en la primera entrada. Sale no permitió otro hit hasta que el panameño Edmundo Sosa pegó un doble con dos outs en la quinta.

Luzardo permitió tres hits con seis ponches. Lanzó más de lo que muchos esperaban después de tirar una octava entrada sin carreras en la victoria del domingo 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay que aseguró el boleto de comodín.

El cubano Raisel Iglesias lanzó la novena para el salvamento después de que Dylan Lee (1-0) tiró una octava en blanco.

100 mph a los 37

Sale, de 37 años, lanzó una recta de 100 mph a Bryce Harper en la primera entrada. Se unió a Aroldis Chapman con Boston la temporada pasada como los únicos lanzadores de 37 años o más en tirar un lanzamiento de 100 mph en la postemporada desde que comenzó el registro en 2008.

Sin lleno total

El primer lanzamiento a las 2:15 de la tarde, con posibles aficionados en la escuela y en el trabajo, perjudicó la asistencia. La asistencia anunciada fue de 30.127, con claros de asientos vacíos por todo Truist Park, especialmente en el jardín izquierdo.

Los Bravos ocuparon el 10mo lugar de las Grandes Ligas en asistencia, con un total de 2.800.446 y un promedio de 34.573, con 25 llenos totales.