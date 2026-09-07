Padres vencen 4-3 a Yankees

El jardinero derecho de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. (a la derecha), celebra con el segunda base Jake Cronenworth después de que los Padres derrotaran a los Yankees de Nueva York por 4-3 en un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)

El jardinero derecho de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. (a la derecha), celebra con el segunda base Jake Cronenworth después de que los Padres derrotaran a los Yankees de Nueva York por 4-3 en un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)

SAN DIEGO (AP) — Jake Cronenworth y los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado conectaron jonrones consecutivos ante Gerrit Cole para abrir la parte baja de la primera entrada, y los Padres de San Diego resistieron el embate de los Yankees de Nueva York para imponerse 4-3 y ganar dos de tres juegos en la serie.

El abridor de San Diego, Michael King, lanzó seis entradas sin permitir carreras contra su antiguo equipo. Luis Campusano añadió un cuadrangular abriendo la séptima entrada ante Cole para los Padres, que se mantuvieron a medio juego de Arizona por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Los Yankees reaccionaron con tres carreras ante el relevista cubano Adrián Morejón en la octava, con un doble impulsor del novato Spencer Jones como jugada destacada; Jones es originario del norte del condado de San Diego.

Mason Miller lanzó la novena para su trigésimo tercer salvamento, ponchando a Ben Rice con un corredor en primera para cerrar el juego.

Los Yankees (81-62) necesitan una victoria más para asegurar su trigésimo cuarta temporada consecutiva con marca ganadora. Ocupan el primer puesto de comodín de la Liga Americana con una ventaja de 2 1/2 juegos sobre su rival Boston y están a cuatro juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Tatis conectó su vigésimo vuelacercas, fue su decimonoveno abriendo un juego en su carrera y el tercero esta temporada.

Cole (8-8) permitió cuatro carreras y seis hits en siete entradas.

King (10-9) limitó a los Yankees a cuatro imparables. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas. Fue la segunda vez que enfrentó a su antiguo equipo desde que llegó a San Diego en el canje de siete jugadores que envió a Juan Soto y Trent Grisham a Nueva York el 7 de diciembre de 2023.