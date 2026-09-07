Los 49ers ya en Melbourne, listos para abrir temporada de NFL

Kyle Shanahan, head coach de los 49ers de San Francisco, habla con los representantes de los medios de comunidación de cara al entrenamiento del lunes 7 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia, como preparación para el partido de la NFL contra los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Kyle Shanahan, head coach de los 49ers de San Francisco, habla con los representantes de los medios de comunidación de cara al entrenamiento del lunes 7 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia, como preparación para el partido de la NFL contra los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE, Australia (AP) — Los 49ers de San Francisco llegaron a Australia, en gran medida ya han superado el impacto del largo vuelo y ahora se preparan para inaugurar su temporada el viernes en Melbourne contra los Rams de Los Ángeles.

Los Niners salieron de California el miércoles pasado, llegaron a Australia el viernes y estaban listos para su primera práctica de la semana de partido el lunes en AAMI Park, en Melbourne, sintiéndose en su mayoría descansados después de que los jugadores tuvieron un día para explorar la ciudad. Los Rams siguen en casa y no llegarán hasta el jueves.

“Tomó un par de días ajustarse, pero hoy me siento realmente bien. La mayor parte de la ciudad la he visto desde la ventana; he podido salir a caminar una vez. Es un poco diferente para los entrenadores. Estamos en temporada, así que no salimos mucho. Pero los jugadores tuvieron ayer libre, así que sé que salieron un poco y han hablado muy bien de todo”, comentó el entrenador Kyle Shanahan.

Algunos jugadores fueron a un partido de la Australian Football League en el Melbourne Cricket Ground, donde los 49ers enfrentarán a los Rams en el primer partido de temporada regular de la NFL que se juega en el país.

El corredor estrella Christian McCaffrey no fue al partido, pero escuchó reportes positivos de sus compañeros. Hasta ahora ha disfrutado su tiempo aquí y le alegra que el equipo haya podido hacer este largo viaje. Señaló que las indicaciones del personal de preparación física del equipo se aseguraron de que el desfase horario no fuera un factor importante, y que el principal problema fue simplemente estar encerrados en un avión durante tanto tiempo.

Pero ahora está recuperado y listo para jugar.

“Estamos muy emocionados, hermano”, expresó. “Ha sido una experiencia increíble. Obviamente, hay muchas dudas cuando escuchas que vas a jugar en Australia, pero desde que estamos aquí, ha sido genial. La gente es increíble. La comida es fantástica. El café es buenísimo. La atmósfera, ya se puede sentir. Ha sido muy divertido, así que estamos súper emocionados de estar aquí”.

Shanahan no estaba tan entusiasmado cuando se anunció por primera vez que San Francisco abriría la temporada aquí, en lugar de jugar contra los Rams en un viaje mucho más corto a Los Ángeles, frente a lo que suele ser una multitud mayoritariamente favorable a los 49ers.

Pero su perspectiva ha cambiado un poco después de hacer el viaje y escuchar cuántos aficionados de los 49ers se espera que asistan al partido.

“Eso no era nada contra Australia ni nada por el estilo; se trata de la competencia y de lo importantes que son nuestros 17 partidos”, afirmó. “Para nosotros es genial, porque siempre tenemos la ventaja de tener uno; yo lo veo como un partido de local al año en L.A., por la forma en que nuestros aficionados son y se adueñan de ese estadio. Así que fue decepcionante quitarles eso y sacarlos de esa situación. Conociendo cómo se mueven nuestros aficionados, tengo la sensación de que aquí no será muy diferente. Espero una buena presencia. … Después de estar aquí un par de días, se siente que este es el momento adecuado para estar aquí, es el lugar adecuado y es el equipo adecuado al que enfrentar”.

Sin novedades de lesiones para los 49ers

San Francisco realizó su primera práctica completa de la semana el lunes en Australia, cuando todavía era la noche del domingo en California.

Shanahan normalmente ofrece una actualización de lesiones el primer día de práctica de una semana de partido, pero optó por no hacerlo porque los Rams no tienen que hacerlo hasta que practiquen el lunes en California, lo que será martes en Australia.

Así que cualquier actualización sobre el estado de jugadores como el ala cerrada George Kittle y el ala defensiva Nick Bosa tendrá que esperar.

“Como técnicamente estamos en el futuro, desde donde venimos, y los Rams están en el presente, no tengo que hablar de lesiones hasta mañana. Así que no voy a hablar de eso”, explicó Shanahan.

La única actualización de lesión destacable que sí dio Shanahan fue que el ala defensiva Sam Okuayinonu se fracturó el pie en la última práctica del equipo antes de partir el miércoles. Fue colocado en la lista de lesionados y se perderá la mayor parte de la temporada.

Los 49ers mantienen a los mismos capitanes

Los Niners mantuvieron a los mismos ocho capitanes para la temporada que tuvieron el año pasado. Al quarterback Brock Purdy lo acompañarán McCaffrey, Kittle, Bosa, Kyle Juszczyk, Trent Williams, Fred Warner y Deommodore Lenoir.