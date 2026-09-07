Arranca el 10 de septiembre Proceso Electoral Federal: INE

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará formalmente las actividades correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027, cuyos comicios se realizarán el domingo 6 de junio de 2027.

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo, informó que el próximo 10 de septiembre, el Consejo General del organismo dará inicio formal a los trabajos del proceso en el que se elegirá a los diputados federales que integrarán la próxima Legislatura.

“De manera concurrente, también comenzará el proceso electoral local en Tamaulipas, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar los ayuntamientos y elegir a los integrantes del Congreso del Estado. En el caso de Nuevo Laredo, la ciudad tiene cabecera en tres de los 22 distritos electorales locales en los que se divide Tamaulipas: el 01, 02 y 03”, explicó el funcionario federal.

Moncada Fuentes explicó que los trabajos serán desarrollados de manera coordinada entre el INE y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con el objetivo de preparar y organizar ambas elecciones, por lo que como parte del calendario electoral, a finales de septiembre se instalarán los consejos locales del INE en las capitales de los estados, mientras que a finales de noviembre harán lo propio los 300 consejos distritales del país.

Nuevo Laredo, al ser cabecera del Distrito 01 de Tamaulipas, contará con la integración de un nuevo Consejo Distrital, el cual iniciará actividades a finales de noviembre.

Además, durante diciembre se lanzará la convocatoria para contratar a capacitadores y supervisores electorales, estimándose la incorporación de cerca de 200 personas o incluso un número mayor para colaborar en las actividades previas y durante la jornada electoral.

El vocal ejecutivo detalló que las precampañas comenzarán entre finales de enero o el 1 de febrero, mientras que las campañas se desarrollarán durante abril y mayo. El registro de candidaturas está previsto para los últimos días de marzo.

Posteriormente, tras la jornada electoral del 6 de junio, se llevarán a cabo los cómputos distritales, programados para los días 9, 10 y 11 de junio en el caso de la elección de diputados federales.

El funcionario destacó que la organización de una elección implica una amplia labor institucional, ya que son más de 565 actividades las que desarrollan los distintos órganos electorales, desde las instancias centrales hasta las locales y distritales.