Localizan sin vida a hombre en colonia El Progreso

Autoridades investigan el fallecimiento; familiares señalaron que recientemente enfrentaba preocupación relacionada con su estado de salud

De acuerdo con lo informado por su esposa, recientemente había recibido un diagnóstico de diabetes y, a partir de entonces, había manifestado preocupación y desánimo relacionados con su estado de salud. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con lo informado por su esposa, recientemente había recibido un diagnóstico de diabetes y, a partir de entonces, había manifestado preocupación y desánimo relacionados con su estado de salud. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El fallecimiento de un hombre de 47 años, ocurrido durante en la colonia El Progreso, refuerza la importancia de atender oportunamente los cambios emocionales y las señales de alerta relacionadas con la salud mental.

La víctima, identificada como Juan José “N”, fue localizada sin vida en un inmueble utilizado como taller y área de almacenamiento de equipo mecánico. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con lo informado por su esposa, recientemente había recibido un diagnóstico de diabetes y, a partir de entonces, había manifestado preocupación y desánimo relacionados con su estado de salud.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar fe de los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la necropsia de ley.

Ante situaciones de crisis emocional, se recomienda no ignorar cambios repentinos en el comportamiento, aislamiento, desesperanza o expresiones relacionadas con la muerte. Escuchar sin juzgar, permanecer cerca de la persona y ayudarla a buscar atención profesional son algunas de las acciones que pueden contribuir a reducir el riesgo.

Si una persona expresa que piensa hacerse daño o existe un riesgo inmediato, se recomienda no dejarla sola, retirar de su alcance objetos o sustancias con los que pudiera lastimarse y solicitar ayuda de emergencia. En México, también está disponible la Línea de la Vida, en el 800 911 2000, para recibir orientación y apoyo en salud mental.

Pedir ayuda ante una crisis emocional no debe considerarse una señal de debilidad. Buscar atención profesional de manera oportuna puede ser un paso importante para proteger la vida y acompañar a quien atraviesa una situación difícil.