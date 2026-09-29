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Promueve IMJUVE espacios de reflexión contra el bullying

Destacando que las acciones individuales pueden contribuir a construir entornos más seguros y respetuosos

Los estudiantes participaron en un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de reconocer, prevenir y atender situaciones de acoso escolar. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de promover el respeto, la empatía y una sana convivencia entre las juventudes, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo una plática sobre bullying en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.

Durante esta actividad, los estudiantes participaron en un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de reconocer, prevenir y atender situaciones de acoso escolar, destacando que las acciones individuales pueden contribuir a construir entornos más seguros y respetuosos.

A través de este tipo de actividades, el IMJUVE refrenda su compromiso de generar espacios de orientación, prevención y bienestar para las juventudes de Nuevo Laredo.

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