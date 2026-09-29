Renuevan INMUJER y CECATI convenio en apoyo a las mujeres

Gracias a esta suma de voluntades institucionales, más de 150 mujeres han sido beneficiadas en su preparación profesional desde el inicio de la colaboración entre ambas instancias. [Agencias]

Gracias a esta suma de voluntades institucionales, más de 150 mujeres han sido beneficiadas en su preparación profesional desde el inicio de la colaboración entre ambas instancias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 193 (CECATI 193) formalizaron la renovación de su convenio de colaboración estratégica, con el objetivo firme de continuar impulsando el desarrollo integral y el empoderamiento económico de las mujeres en la región.

Esta alianza estratégica abre las puertas al desarrollo de actividades conjuntas enfocadas en la formación laboral y la enseñanza de oficios técnicos. Con ello, se provee a las participantes de herramientas prácticas que les permiten generar autonomía financiera, mejorando de manera directa su calidad de vida y el sustento de sus familias.

Como parte de los compromisos mutuos vigentes en esta firma, INMUJER se encargará de brindar talleres y pláticas de capacitación al personal docente, administrativo y alumnado del CECATI 193. Estas jornadas abordarán temas prioritarios en materia de derechos humanos, transversalidad de la perspectiva de género y la correcta aplicación de protocolos de atención ante casos de mujeres en situación de violencia.

Por su parte, CECATI 193 mantendrá activo su esquema de apoyos económicos a través de becas especiales de inscripción gestionadas por el instituto.

Gracias a esta suma de voluntades institucionales, más de 150 mujeres han sido beneficiadas en su preparación profesional desde el inicio de la colaboración entre ambas instancias.

El documento fue rubricado por las autoridades de ambas instituciones: la Lic. Cynthia Canturosas Villarreal, Presidenta del Consejo Consultivo del INMUJER; la Lic. Cynthia Rodríguez Leija, Directora General del INMUJER; la Ing. Patricia Moreno Arvizu, Directora del CECATI 193; el C. Pedro Guillén Gallegos, Jefe del Área de Vinculación con el Sector Productivo del CECATI 193; y la Lic. Areli Cortez Salinas, Coordinadora de Capacitación y Vinculación de INMUJER Nuevo Laredo.