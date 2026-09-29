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Invita Municipio a jornada para fortalecer negocios locales

Este viernes 2 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz

La Jornada de Consolidación Empresarial está dirigida a comerciantes, emprendedores y público en general. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar a comerciantes y emprendedores las herramientas necesarias para consolidar sus negocios, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal llevará a cabo la Jornada de Consolidación Empresarial, un encuentro que reunirá en un mismo espacio a las cámaras empresariales y organismos vinculados con el desarrollo económico de Nuevo Laredo.

La jornada se realizará este viernes 2 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz, como parte de las acciones del programa Hecho en Nuevo Laredo.

Uno de los aspectos más relevantes de este encuentro será la participación conjunta de las diferentes cámaras empresariales de la ciudad, lo que permitirá fortalecer la vinculación entre gobierno, iniciativa privada, comerciantes y emprendedores, además de generar un espacio integral para atender las necesidades de quienes buscan iniciar, formalizar o hacer crecer un negocio.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir en un mismo lugar orientación, atención y acompañamiento en temas de formalización, capacitación, cumplimiento normativo, financiamiento y fortalecimiento empresarial, facilitando el acceso a herramientas y servicios que contribuyan a la permanencia y crecimiento de los negocios locales.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector empresarial para impulsar el emprendimiento, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de Nuevo Laredo.

La Jornada de Consolidación Empresarial está dirigida a comerciantes, emprendedores y público en general. Las personas interesadas podrán registrarse previamente a través del portal investnld.com.mx, en el apartado correspondiente a la jornada empresarial.

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