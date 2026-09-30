Huracán Polo golpea a México y amenaza con inundaciones en Estados Unidos

Un hombre transporta objetos a través de aguas inundadas, pasando junto a líneas eléctricas derribadas tras el paso del huracán Polo en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México, el martes 29 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Un hombre transporta objetos a través de aguas inundadas, pasando junto a líneas eléctricas derribadas tras el paso del huracán Polo en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México, el martes 29 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

PUERTO SAN CARLOS, México.- El huracán Polo azotó el martes la costa occidental de México, inundando zonas costeras y derribando árboles antes de que sus remanentes se dirigieran hacia el suroeste de Estados Unidos, donde fuertes lluvias empaparon la región y residentes en pequeños pueblos de Nuevo México fueron evacuados por preocupaciones de que una represa se rompiera.

Polo azotó el estado mexicano de Baja California Sur por la mañana con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (110 millas por hora). Cruzó el golfo de California y se degradó a tormenta tropical mientras se internaba tierra adentro hacia el noreste, y se esperaba que sus remanentes llegaran a Estados Unidos para la noche del martes.

Los meteorólogos advirtieron que el centro-norte de Nuevo México, incluido Albuquerque y Santa Fe, podría llevarse la peor parte del temporal, con hasta 8 a 10 centímetros (de 3 a 4 pulgadas) de lluvia hasta el miércoles y posiblemente más.

Eso después de que tormentas recorrieran partes del suroeste de Estados Unidos durante la noche del lunes, saturando el suelo, lo que puede empeorar las inundaciones.

Algo de suerte

El huracán Polo azotó Baja California Sur con fuertes vientos y lluvia al tocar tierra.

Después que el huracán pasó sobre el pequeño pueblo pesquero de Puerto San Carlos, en la península de Baja California, los residentes avanzaban entre árboles derribados con el agua hasta los tobillos. Aunque el agua entró en algunas casas, el ver a su comunidad maltratada, pero en gran medida intacta, trajo alivio a quienes se habían preparado para lo peor.

La comerciante Elbia María Bachomo, de 40 años, revisaba muebles esparcidos por su casa. Ella y sus tres hijos reunieron rápidamente su ropa y se fueron a un albergue el lunes cuando el agua comenzó a inundar su vivienda.

Su esposo estaba pescando sardinas cuando Polo impactó. Bachomo dijo que tuvo la fortuna de escapar con vida.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC , por sus siglas en inglés) indicó que Polo dejará entre 15 y 30 centímetros (de 6 a 12 pulgadas) de lluvia en partes de Baja California Sur.

Unas 700 personas permanecían en albergues el martes. Pero se esperaba que regresaran a sus hogares, y no se han reportado daños graves ni muertes, de acuerdo con las autoridades.

Por otra parte, el NHC informó que la tormenta tropical Rachel se desplazaba en paralelo a la costa de México la madrugada del martes. La tormenta se encontraba a unos 425 kilómetros (265 millas) al suroeste de Lázaro Cárdenas, con vientos máximos sostenidos de 105 km/h (65 mph). Se desplazaba con dirección oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

En el océano Pacífico central, el huracán Nolo seguía siendo un peligroso huracán de categoría 3 el martes mientras se alejaba de Hawai luego de empapar partes de la Isla Grande durante el fin de semana. El huracán se acercaba al Parque Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área de conservación marina.

La actividad de tormentas en el Pacífico ha estado por encima del promedio este año. Eso es coherente con los años en que se presenta el fenómeno meteorológico de El Niño.

Suroeste de EEUU registra fuertes lluvias e inundaciones

Bandas de lluvia continuaban recorriendo el suroeste de Estados Unidos, haciendo que ríos del desierto crecieran y que arroyos normalmente secos se desbordaran.

La posibilidad de que una presa en el centro-sur de Nuevo México se rompiera dio pie a evacuaciones en tres pequeñas comunidades con cientos de residentes a lo largo del río Bravo (o Grande). A la gente en Rincon, Salem y Garfield se le dijo que buscara terreno más alto de inmediato “antes de que las condiciones empeoren”.

Casi toda la región estaba bajo alertas de inundación a medida que el complejo sistema de clima tropical —con Polo como el evento principal— se extendía hacia el noreste desde México.

“Definitivamente estamos viendo probabilidades de inundaciones urbanas”, indicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Carter Greulich en Albuquerque. “No conduzca por caminos inundados. Manténgase fuera de los arroyos, especialmente en nuestras zonas urbanas”.

Una persona cuyo vehículo quedó atrapado en la inundación al oeste de Phoenix fue rescatada el martes por la mañana. Un video tomado por Arizona Fire and Medical Services mostró a un helicóptero bajando a un rescatista hasta una persona aferrada a su auto volcado. Y en el Parque Nacional Zion, se utilizó un helicóptero para rescatar a tres personas que habían estado en Heaps Canyon y se fueron a terreno más alto cuando comenzó una inundación repentina.

Al norte de la ciudad, un camión fue arrastrado en un cauce en el área de New River. El conductor salió a salvo, detallaron funcionarios de la oficina del sheriff del condado Maricopa.

La zona rocosa y desértica normalmente recibe menos de 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia al año, con poca vegetación para absorberla, lo que hace que las inundaciones repentinas sean un riesgo permanente.

Cerca del Parque Nacional Zion en Utah, el East Fork del río Virgin creció tanto que un contenedor de carga fue arrastrado.

En el pequeño pueblo de Orderville, Utah, donde las inundaciones comenzaron la noche del lunes, Sabrina Dubay conducía a casa cuando su pareja la llamó y le dijo que se mantuviera alejada.

“El río entró y se llevó todo de nuestra casa”, dijo Dubay.

Una casa rodante, un remolque para motos de nieve y otros artículos del patio de Dubay fueron arrastrados por el río. Vecinos y amigos llegaron para cavar una zanja alrededor de la casa cuando el agua subía alrededor de su vivienda.

“Estaba entrando por nuestras puertas principales”, relató.

También se reportaron inundaciones en el sur de Nuevo México. Un septiembre inusualmente húmedo en toda la región preparó el escenario: cuando el suelo está saturado, la lluvia no tiene a dónde filtrarse, así que simplemente corre.

“Es probable que el escurrimiento comience mucho más rápido y lleve a esos impactos de inundación más rápido”, dijo Greulich.

Los meteorólogos advirtieron que el riesgo de inundaciones se trasladará a partes del centro de Estados Unidos a partir de la noche del martes y hasta el miércoles. A partir de la noche del miércoles, se esperaba que lluvias fuertes generalizadas azotaran las áreas de Dallas-Fort Worth, Austin y San Antonio.

Partes del oeste de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa estaban bajo alerta de inundación hasta el jueves, y algunas áreas esperaban hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia.