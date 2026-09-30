Tamaulipas, único estado en garantizar pensiones a las y los trabajadores: Américo

"Sigamos trabajando en unidad" dice el gobernador en el tercer informe de labores de la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles

El gobernador autorizó la adquisición de un mastógrafo para el equipamiento de la Unidad Móvil que ya tiene el sindicato y que permitirá acercar servicios médicos especializados al personal sindicalizado y sus familias para la prevención del cáncer de mama. [Agencias]

El gobernador autorizó la adquisición de un mastógrafo para el equipamiento de la Unidad Móvil que ya tiene el sindicato y que permitirá acercar servicios médicos especializados al personal sindicalizado y sus familias para la prevención del cáncer de mama. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La suma de voluntades y la visión de un gobierno humanista han permitido que Tamaulipas sea el único estado del país que tiene garantizado el sistema de pensiones para sus trabajadores al servicio del Estado para los próximos 25 años, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al participar en el Consejo Estatal Ordinario del Sindicato Unido de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, en donde la secretaria general Blanca Valles Rodríguez rindió su Tercer Informe de Labores, el gobernador destacó que en lo que va de su administración se ha logrado reducir la brecha salarial y hoy nadie que trabaje en el Gobierno del Estado percibe una remuneración por abajo de un salario mínimo, además de otras prestaciones y oportunidades.

“Hay algunos compañeros y que nos complace mucho en disminuir esta brecha y estén ahora por arriba del salario mínimo, que se incrementaron hasta un 165 por ciento el salario que estaban recibiendo”, dijo.

Américo Villarreal se dirigió a las y los integrantes del SUTSPET como sus compañeros y compañeras de sindicato, pues recordó que desarrolló su actividad profesional como médico especialista en el Hospital General de Tamaulipas, doctor Norberto Treviño Zapata, hoy IMSS-Bienestar.

“Yo no tengo lugar a dudas de que estamos del lado correcto de la historia y sigamos trabajando en unidad y con la fortaleza de un sindicato como el SUTSPET que está al servicio de los trabajadores del Gobierno del Estado y nosotros que a su vez estamos al servicio de los tamaulipecos y de las tamaulipecas como funcionarios públicos, podamos llevar a esta gran entidad, que tiene tanta potencialidad hasta donde la patria lo demande”, expresó.

En respuesta a los planteamientos de la secretaria general del SUTSPET, el gobernador autorizó la adquisición de un mastógrafo para el equipamiento de la Unidad Móvil que ya tiene el sindicato y que permitirá acercar servicios médicos especializados al personal sindicalizado y sus familias para la prevención del cáncer de mama.

Además dio indicaciones al secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, presente en el evento, para la perforación de un pozo de agua que garantice el abasto al centro recreativo de la burocracia estatal.

Por su parte, la dirigente sindical Blanca Valles Rodríguez expresó su reconocimiento por la presencia de Américo Villarreal, un gobernante que, dijo, tiene abiertos los caminos del diálogo y la disposición de construir acuerdos que fortalecen al bienestar de las y los trabajadores del estado.

“Gracias gobernador, su presencia nos fortalece y nos motiva a seguir sirviendo con entrega compromiso y un profundo amor a Tamaulipas. Gracias por acompañarnos amigo, de verdad con mucho cariño te recibimos”, expresó.

Ante la presencia del Comité Ejecutivo Estatal, de las y los delegados sindicales, Valles Rodríguez agradeció el respaldo del gobernador y su voluntad que ha estado presente desde el inicio de su administración y que se ha traducido en hechos concretos en favor de las y los trabajadores, logrando avanzar en la regularización salarial, alcanzando en los años anteriores incrementos de hasta un 20% y en el presente año un aumento de hasta el 13%.

“Américo Villarreal nos ha enseñado que un estado fuerte se construye en unidad, un estado fuerte se construye con diálogo justicia y trabajo en equipo”, mencionó.

También estuvieron presentes en el evento: la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración; Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas; Miguel Ángel García Valdez, secretario de Educación y Eduardo Gattas Báez, presidente municipal de Victoria.