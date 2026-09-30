Termina motociclista hospitalizado tras choque en Villas de San Miguel

El hombre de 56 años salió proyectado tras impactarse contra una camioneta y sufrió diversas lesiones

De acuerdo con el peritaje de Tránsito y Vialidad, el motociclista presuntamente invadió el carril contrario y, al llegar al cruce con San Ramiro, no cedió el paso a una camioneta Buick Encore modelo 2018. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con el peritaje de Tránsito y Vialidad, el motociclista presuntamente invadió el carril contrario y, al llegar al cruce con San Ramiro, no cedió el paso a una camioneta Buick Encore modelo 2018. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista terminó hospitalizado luego de impactarse contra una camioneta cuando circulaba por calles de la colonia Villas de San Miguel, en un accidente registrado en el cruce de Santa Matilde y San Ramiro.

El percance ocurrió cuando Domingo, de 56 años, circulaba en una motocicleta Honda 125 Cargo, modelo 2022, por Santa Matilde, en dirección de surponiente a nororiente.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito y Vialidad, el motociclista presuntamente invadió el carril contrario y, al llegar al cruce con San Ramiro, no cedió el paso a una camioneta Buick Encore modelo 2018, conducida por Freddy, de 29 años, quien tenía la preferencia de circulación.

La motocicleta terminó impactándose contra la parte frontal y el costado derecho de la camioneta. Tras la colisión, Domingo salió proyectado y cayó sobre el pavimento, sufriendo diversas contusiones e inflamaciones.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital para recibir atención médica. El conductor de la camioneta resultó ileso.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron la motocicleta, que fue enviada al corralón mientras se determina legalmente la responsabilidad por los hechos y las infracciones contempladas en el Reglamento de Tránsito.